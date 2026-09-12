Rieti, muore travolta da un masso mentre va al funerale della madre

Una donna di 66 anni è morta travolta da un masso mentre stava andando, in auto, al funerale della madre, in una frazione di Cascia (Perugia). La vettura sui cui viaggiava, guidata dal marito, è stata centrata da un masso staccatosi dalla parete che sovrasta la strada regionale 521 che collega Morro Reatino a Leonessa, in provincia di Rieti. Ferite altre 7 persone, trasportate dall'Ares 118 all'ospedale di Rieti nessuno in gravi condizioni. Il masso, del peso di una ventina di chilogrammi, secondo quanto hanno riferito i soccorritori, si è distaccato improvvisamente da una parete rocciosa che sovrasta un lato della strada e rotolando a valle, verso la carreggiata, ha centrato in pieno il vetro dell'utilitaria con a bordo la 66enne, che era seduta accanto al marito. I due stavano raggiungendo, insieme ad altri familiari che facevano parte del corteo funebre, Coronella, frazione del comune di Cascia (Perugia), per dare l'ultimo saluto e sepoltura all'anziana madre della donna.

Si indaga sulle cause dello smottamento

A prestare i primi soccorsi sono stati gli operatori di un equipaggio dei Vigili del fuoco di Rieti e dell'Ares 118, oltre i carabinieri di Leonessa e delle stazioni vicine alla zona dove è accaduto l'incidente che hanno compiuto gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Da chiarire la causa dello smottamento, forse legato alle precipitazioni dei giorni scorsi. Il tratto di strada regionale che dall'abitato di Morro Reatino raggiunge Leonessa e poi, dopo una ventina di chilometri, il centro di Cascia, attraversa, in vari punti, gole molto strette e già in passato era stato interessato da frane e smottamenti, che avevano richiesto l'installazione di reti e muri di contenimento. Il funerale della madre della donna morta nell'incidente è stato comunque celebrato nel pomeriggio nel piccolo paese di Coronella, mentre la salma della 66enne si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria come ha disposto il magistrato di turno della procura di Rieti.