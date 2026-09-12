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Cronaca

Nel dolore e nella malattia cosa ci spinge a credere all’incredibile?

Stefania Andreoli

Stefania Andreoli

psicoterapeuta
©Getty

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità aiuta a leggere il mondo che ci circonda. Questa settimana, partendo dal caso di un quattordicenne mancato per un tumore che secondo i periti del Tribunale avrebbe potuto essere curato se i genitori non avessero scelto per la cura del cancro del figlio un metodo alternativo, cerca di rispondere a una domanda: cosa succede alla nostra mente quando la speranza ci abbandona?

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