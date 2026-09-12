Incidente Viareggio, fermo in carcere per conducente pirata

Rinchiuso nel carcere di Pistoia un moldavo di 37 anni ritenuto responsabile della morte di una donna di 46 anni travolta in bici a Viareggio da un furgone-pirata. Rimasto illeso il findazato che era anche lui in bici e che è riuscito a prendere il numero di targa del mezzo-pirata. I carabinieri sono risaliti al proprietario. ll conducente pirata anziché fermarsi a dare soccorso ha accelerato scappando

Eseguito dai carabinieri un fermo per indiziato di delitto per il reato di omicidio stradale e fuga a carico di un moldavo di 37 anni ritenuto responsabile della morte di Linda Martinucci, 46 anni, la donna travolta in bici e uccisa a Viareggio due notti fa da un furgone-pirata. Ora il fermato è agli arresti nel carcere di Pistoia. Il 37enne, domiciliato a Viareggio, è risultato alla guida del furgone dopo ore di interrogatorio. Invece un connazionale di 33 anni che era con lui sul furgone è stato denunciato per omissione di soccorso. Linda Martinucci, residente a Viareggio, è stata uccisa nel giorno del compleanno della figlia.

Il conducente del furgone non si è fermato per prestare soccorso

L'incidente era avvenuto alle 3 di notte dell'11 settembre. Linda Martinucci era stata investita mentre era in bicicletta col fidanzato, anche lui in bici ma rimasto illeso nell'impatto. I veicoli - compresa l'auto che il furgone aveva superato nella manovra culminata nell'incidente mortale - procedevano nella stessa direzione di marcia vicino al cavalcavia della Torre Matilde. Il fidanzato e i passanti erano riusciti a prendere il numero di targa del mezzo-pirata. I carabinieri sono poi risaliti al proprietario, che risulta estraneo ai fatti: avrebbe spiegato di aver dato in uso il furgone a degli uomini di originalità moldava che gravitano su Viareggio. In caserma i due non hanno rivelato chi di loro guidava il mezzo, poi i carabinieri, dopo un lungo interrogatorio coordinato dal pm Antonio Mariotti, sono riusciti a stabilire che era il 37enne a trovarsi al volante e che, anziché fermarsi a dare soccorso, avrebbe accelerato scappando.