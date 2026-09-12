Incidente Viareggio, fermo in carcere per conducente pirata

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Incidente Viareggio, fermato conducente pirata che ha travolto e ucciso donna in bici

Cronaca
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 Rinchiuso nel carcere di Pistoia un moldavo di 37 anni ritenuto responsabile della morte di una donna di 46 anni travolta in bici a Viareggio da un furgone-pirata. Rimasto illeso il findazato che era anche lui in bici e che è riuscito a prendere il numero di targa del mezzo-pirata. I carabinieri sono risaliti al proprietario. ll conducente pirata anziché fermarsi a dare soccorso ha accelerato scappando

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Eseguito dai carabinieri un fermo per indiziato di delitto per il reato di omicidio stradale e fuga a carico di un moldavo di 37 anni ritenuto responsabile della morte di Linda Martinucci, 46 anni, la donna travolta in bici e uccisa a Viareggio due notti fa da un furgone-pirata. Ora il fermato è agli arresti nel carcere di Pistoia. Il 37enne, domiciliato a Viareggio, è risultato alla guida del furgone dopo ore di interrogatorio. Invece un connazionale di 33 anni che era con lui sul furgone è stato denunciato per omissione di soccorso. Linda Martinucci, residente a Viareggio, è stata uccisa nel giorno del compleanno della figlia.

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Il conducente del furgone non si è fermato per prestare soccorso

L'incidente era avvenuto alle 3 di notte dell'11 settembre. Linda Martinucci era stata investita mentre era in bicicletta col fidanzato, anche lui in bici ma rimasto illeso nell'impatto. I veicoli - compresa l'auto che il furgone aveva superato nella manovra culminata nell'incidente mortale - procedevano nella stessa direzione di marcia vicino al cavalcavia della Torre Matilde. Il fidanzato e i passanti erano riusciti a prendere il numero di targa del mezzo-pirata. I carabinieri sono poi risaliti al proprietario, che risulta estraneo ai fatti: avrebbe spiegato di aver dato in uso il furgone a degli uomini di originalità moldava che gravitano su Viareggio. In caserma i due non hanno rivelato chi di loro guidava il mezzo, poi i carabinieri, dopo un lungo interrogatorio coordinato dal pm Antonio Mariotti, sono riusciti a stabilire che era il 37enne a trovarsi al volante e che, anziché fermarsi a dare soccorso, avrebbe accelerato scappando. 

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