Auto fuori strada nel Cuneese, morto 26enne e ferita la moglie incinta

L'incidente è avvenuto nella notte. Sul posto sono arrivati tre mezzi del 118 e varie pattuglie dei carabinieri, con i vigili del fuoco di Fossano e il soccorso stradale. La donna è in gravi condizioni

Ha perso la vita in un incidente stradale un giovane di 26 anni che viaggiava in auto nel territorio di Fossano (Cuneo). La vettura è uscita di strada in via Villafalletto. La moglie, incinta, è stata portata in ospedale in condizioni gravi. L'allarme è giunto poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono arrivati tre mezzi del 118 e varie pattuglie dei carabinieri, con i vigili del fuoco di Fossano e il soccorso stradale.