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Viareggio, auto pirata travolge e uccide donna in bicicletta

Cronaca
©Ansa

La vittima è una donna di 46 anni, che nella notte appena trascorsa era in sella alla sua bicicletta sul vecchio cavalcavia di Viareggio, quando è stata investita da un’auto il cui conducente non si è fermato. Invano il soccorso del 118

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 E' morta dopo essere stata investita da un'auto il cui conducente si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. La vittima è una donna di 46 anni, che nella notte era in sella alla sua bicicletta sul vecchio cavalcavia di Viareggio, quello in prossimità della Torre Matilde.  

I soccorsi

L'allarme al 118 è scattato alle 2.57. Sul posto è arrivata l'automedica alle 3.02, insieme a un'ambulanza della Croce Verde. La donna è stata trovata in condizioni gravissime. I sanitari hanno avviato le manovre necessarie per stabilizzarla e ne hanno disposto il trasporto in ospedale. Durante il trasferimento, tuttavia, la 46enne è andata in arresto cardiaco. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarla, ma ogni sforzo si è rivelato vano. La donna è deceduta.

Il conducente dell'auto non si è fermato dopo l'impatto

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'investimento e individuare l'automobilista che, secondo le prime informazioni, non si sarebbe fermato dopo l'impatto.

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