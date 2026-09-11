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Terremoto nel Foggiano, scossa di magnitudo 2.6 nell'area garganica

Cronaca

Tra i comuni più vicini all'epicentro anche Monte Sant'Angelo, Vico del Gargano, Carpino e Vieste. La scossa è stata avvertita da parte della popolazione ma non è stato registrato alcun danno

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Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata oggi, alle 13.15, con epicentro individuato a circa 9 chilometri a nord di Mattinata, nel territorio della provincia di Foggia. Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica dell'Ingv di Roma, il sisma ha avuto una profondità di circa 9 chilometri. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione ma non si registrano danni alle strutture o problemi per la popolazione. Tra i comuni più vicini all'epicentro anche Monte Sant'Angelo, Vico del Gargano, Carpino e Vieste. L'evento rientra nella normale attività sismica dell'area garganica, una delle zone della Puglia storicamente interessate da fenomeni tellurici. L'ultima scossa era stata registrata ieri sempre con epicentro sul Gargano.

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