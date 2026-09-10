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Valtellina, frana in Val Masino, crolla lo Scaiun a Cataeggio: evacuate 45 persone

Cronaca
©Ansa

La storica frana ha ceduto nella notte scaricando a valle una grande quantità di detriti e facendo scattare l'emergenza. Le opere di contenimento hanno intercettato gran parte del materiale. Sono in corso verifiche tecniche per valutare il rischio di nuovi smottamenti

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Nella notte la storica frana dello Scaiun, sopra l'abitato di Cataeggio, in Val Masino (Sondrio), ha ceduto in due punti, facendo precipitare a valle grandi quantità di detriti, pietrame e alberi spezzati. Il boato ha svegliato e spaventato i residenti.  Il radar di Arpa Lombardia aveva segnalato un movimento marcato del versante, poi confermato dal distacco avvenuto intorno all'1.30. Ingenti le contromisure: evacuate 45 persone e scuole chiuse.

Le opere di contenimento decisive

Il vallo paramassi realizzato con i fondi di Regione Lombardia ha intercettato gran parte del materiale, evitando conseguenze ben più gravi sull'abitato. Le strutture di protezione hanno retto l'impatto, frenando la corsa dei detriti i verso valle. 

Evacuazioni e chiusura delle scuole

Quarantacinque persone sono state evacuate in via precauzionale e alloggiate in tre alberghi della zona. Le scuole sono state chiuse e l'area resta sotto monitoraggio. Le verifiche tecniche sul corpo frana sono in corso per valutare il rischio di ulteriori smottamenti.

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Intervento dei soccorsi

Sul posto, intorno alle 2, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno, affiancati da due unità giunte da Sondrio con la fotoelettrica per illuminare l'area del distacco. Presenti anche i volontari di Protezione civile, impegnati nel supporto alle operazioni di sicurezza e assistenza alla popolazione.

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