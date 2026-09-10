La storica frana ha ceduto nella notte scaricando a valle una grande quantità di detriti e facendo scattare l'emergenza. Le opere di contenimento hanno intercettato gran parte del materiale. Sono in corso verifiche tecniche per valutare il rischio di nuovi smottamenti

Nella notte la storica frana dello Scaiun, sopra l'abitato di Cataeggio, in Val Masino (Sondrio), ha ceduto in due punti, facendo precipitare a valle grandi quantità di detriti, pietrame e alberi spezzati. Il boato ha svegliato e spaventato i residenti. Il radar di Arpa Lombardia aveva segnalato un movimento marcato del versante, poi confermato dal distacco avvenuto intorno all'1.30. Ingenti le contromisure: evacuate 45 persone e scuole chiuse.