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Napoli, uomo si barrica in casa nella zona dei Quartieri Spagnoli

Cronaca

La zona è presidiata dagli uomini delle forze dell'ordine che hanno chiuso le strade circostanti al traffico. Gli agenti della polizia di Stato avrebbero dovuto notificargli un ordine di carcerazione

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Momenti di tensione a Napoli, dove un uomo armato si è barricato in casa, in via Nicotera, nella zona dei Quartieri Spagnoli, per motivi ancora da accertare. La zona interessata è attualmente presidiata dalle forze dell'ordine e le strade circostanti sono state chiuse al traffico. L'uomo, secondo quanto si apprende, si troverebbe da solo all'interno della sua abitazione.

Napoli, l'area dei Quartieri Spagnoli chiusa al traffico

L'ordine di carcerazione

Secondo quanto trapelato, gli agenti della polizia di Stato avrebbero dovuto notificare un ordine di carcerazione all'uomo che, questa mattina in via Nicotera, ha deciso di barricarsi dentro casa. Secondo quanto riferito dalla Questura, a differenza delle prime informazioni circolate, l'uomo però non sarebbe armato. L'ordine di carcerazione riguarda lesioni e maltrattamenti. 

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