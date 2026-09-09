La zona è presidiata dagli uomini delle forze dell'ordine che hanno chiuso le strade circostanti al traffico. Gli agenti della polizia di Stato avrebbero dovuto notificargli un ordine di carcerazione

Momenti di tensione a Napoli, dove un uomo armato si è barricato in casa, in via Nicotera, nella zona dei Quartieri Spagnoli, per motivi ancora da accertare. La zona interessata è attualmente presidiata dalle forze dell'ordine e le strade circostanti sono state chiuse al traffico. L'uomo, secondo quanto si apprende, si troverebbe da solo all'interno della sua abitazione.