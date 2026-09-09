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Problema tecnico alla linea elettrica a Milano, treni in ritardo o cancellati

Cronaca

Le maggiori criticità riguardano i Malpensa Express, la linea per Lecco e i treni alta velocità diretti a Torino Porta Nuova. La circolazione resta rallentata in tutta l'area interessata dal disservizio. In Liguria un fulmine ha colpito il regionale Sestri Levante-Savona a Sori, provocando rallentamenti e cancellazioni. Sulla Roma-Firenze la circolazione è in graduale ripresa dopo un guasto a Rovezzano

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Dalle 11, per un problema tecnico alla linea elettrica alla stazione di Milano Porta Garibaldi, i treni registrano ritardi fino a un'ora e cancellazioni. In particolare questo riguarda i Malpensa Express, i treni della linea per Lecco e quelli della linea di Alta velocità per Torino Porta Nuova.

Disagi sulla rete ligure per un fulmine sul regionale

Intanto, in Liguria si è verificato un ulteriore disservizio legato al maltempo. Il regionale Sestri Levante-Savona è stato colpito da un fulmine questa mattina all'altezza di Sori, nel Genovese, provocando un guasto al locomotore. I passeggeri sono stati fatti scendere e hanno proseguito il viaggio con il convoglio successivo. Sulla linea si sono registrati ritardi fino a un'ora e alcune cancellazioni. Tra le 5 del mattino e le 12:30 sono caduti 29.200 fulmini, mentre lungo la costa di Genova e provincia si sono formate diverse trombe marine.

Ripresa graduale sulla Firenze-Roma

Dalle 10 è in graduale ripresa la circolazione dei treni sulla linea Roma - Firenze, sia Alta velocità sia convenzionale, dopo gli accertamenti tecnici sulla linea elettrica di alimentazione in prossimità di Rovezzano a Firenze. I treni coinvolti, spiega Rfi, "hanno registrato rallentamenti fino a 60 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni". È stato attivato un servizio sostitutivo con bus tra Pontassieve e Firenze Campo Marte per il trasporto regionale.

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Regione Toscana: "Gravi disagi per guasto Fs"

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l'assessore alle infrastrutture Filippo Boni hanno criticato la gestione del guasto sulla linea aretina, che ha bloccato la circolazione nelle ore di punta lasciando centinaia di viaggiatori sui binari senza informazioni. Secondo la Regione, il disservizio ha colpito due tratte già oggetto di lavori di potenziamento, una delle quali interessata da disagi nelle settimane precedenti. "Con settembre e la ripresa del servizio ordinario - affermano - ci aspettavamo un periodo di calma ed efficienza, invece abbiamo visto un nuovo ripetersi di situazioni critiche, treni regionali cancellati o limitati e persone lasciate sui binari soprattutto senza informazioni precise, assistenza o valide alternative. Chiediamo a Rfi e Trenitalia un'assunzione di responsabilità, impegno serio a prevenire le emergenze ed anche una seria gestione della criticità, soprattutto a livello di informazioni, comunicazioni e servizio all'utenza durante i momenti di disagio".

 

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