Le maggiori criticità riguardano i Malpensa Express, la linea per Lecco e i treni alta velocità diretti a Torino Porta Nuova. La circolazione resta rallentata in tutta l'area interessata dal disservizio. In Liguria un fulmine ha colpito il regionale Sestri Levante-Savona a Sori, provocando rallentamenti e cancellazioni. Sulla Roma-Firenze la circolazione è in graduale ripresa dopo un guasto a Rovezzano ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dalle 11, per un problema tecnico alla linea elettrica alla stazione di Milano Porta Garibaldi, i treni registrano ritardi fino a un'ora e cancellazioni. In particolare questo riguarda i Malpensa Express, i treni della linea per Lecco e quelli della linea di Alta velocità per Torino Porta Nuova.

Disagi sulla rete ligure per un fulmine sul regionale Intanto, in Liguria si è verificato un ulteriore disservizio legato al maltempo. Il regionale Sestri Levante-Savona è stato colpito da un fulmine questa mattina all'altezza di Sori, nel Genovese, provocando un guasto al locomotore. I passeggeri sono stati fatti scendere e hanno proseguito il viaggio con il convoglio successivo. Sulla linea si sono registrati ritardi fino a un'ora e alcune cancellazioni. Tra le 5 del mattino e le 12:30 sono caduti 29.200 fulmini, mentre lungo la costa di Genova e provincia si sono formate diverse trombe marine.

Ripresa graduale sulla Firenze-Roma Dalle 10 è in graduale ripresa la circolazione dei treni sulla linea Roma - Firenze, sia Alta velocità sia convenzionale, dopo gli accertamenti tecnici sulla linea elettrica di alimentazione in prossimità di Rovezzano a Firenze. I treni coinvolti, spiega Rfi, "hanno registrato rallentamenti fino a 60 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni". È stato attivato un servizio sostitutivo con bus tra Pontassieve e Firenze Campo Marte per il trasporto regionale. Vedi anche Sciopero nazionale dei treni, contenuti i disagi