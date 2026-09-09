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Previsioni meteo, allerta arancione nelle Marche. Pioggia e vento forte in arrivo

Cronaca
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 Il livello di criticità, definito "moderato", riguarda tre delle sei zone in cui è suddivisa la regione. Dalla costa centrale alle zone meridionali, l'allerta sarà comunque gialla, sia per i temporali sia per il rischio idrogeologico

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La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta arancione nelle Marche per temporali che scatterà da domani, giovedì 10 settembre, e resterà valida fino alla mezzanotte di venerdì 11. Il livello di criticità, definito "moderato", riguarda tre delle sei zone in cui è suddivisa la regione: le aree interne settentrionali, quelle collinari e costiere settentrionali e le aree interne centrali.

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Temporali diffusi e persistenti

Nel resto del territorio, dalla costa centrale alle zone meridionali, l'allerta sarà comunque gialla, sia per i temporali sia per il rischio idrogeologico. Dalla mattina di giovedì sono attesi temporali diffusi e persistenti, soprattutto nelle zone interne e settentrionali, che potrebbero scaricare in poche ore grandi quantità di pioggia. Il rischio, spiega la Protezione civile, è legato ai fulmini frequenti, alle piogge molto intense, alle possibili grandinate e alle forti raffiche di vento, con effetti al suolo dovuti alla persistenza dei fenomeni sulle stesse zone, complice la conformazione dei rilievi. Nelle 48 ore successive i temporali dovrebbero attenuarsi. 

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