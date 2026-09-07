Il 14enne Francesco Gianello è morto nel gennaio 2024 per un osteosarcoma. Secondo i periti della Corte d’Assise di Vicenza, il ritardo di 45 giorni nelle cure avrebbe compromesso le possibilità di sopravvivenza. I genitori sono imputati per omicidio volontario con dolo eventuale

Francesco Gianello, 14enne vicentino morto di osteosarcoma nel gennaio 2024, avrebbe potuto essere salvato se avesse seguito tempestivamente i protocolli chemioterapici e chirurgici previsti per la sua malattia. È la conclusione della perizia depositata alla Corte d’Assise di Vicenza dai medici Antonello Cirnelli e Franca Fagioli, incaricati di valutare il rapporto tra il ritardo nelle cure e la morte del ragazzo.

I genitori di Francesco sono imputati per omicidio volontario con dolo eventuale. Secondo la ricostruzione contenuta nella perizia, la decisione di interrompere l'iter diagnostico-terapeutico e di affidarsi al cosiddetto metodo Hamer avrebbe determinato un ritardo decisivo nel trattamento dell'osteosarcoma.