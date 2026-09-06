Ragusa, colpisce al volto la compagna: arrestato un uomo di 35 anni

La donna, ricoverata all'ospedale di Vittoria, ha riportato fratture nasali e una prognosi di 30 giorni, riferendo aggressioni anche pregresse. L'uomo ha opposto resistenza agli agenti ed è stato portato nel carcere di Ragusa ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A Comiso, in provincia di Ragusa, la Polizia ha arrestato un uomo di 35 anni, ritenuto responsabile di violenze domestiche e lesioni personali ai danni della compagna. Le indagini delle forze dell'ordine sono scattate dopo la segnalazione di un'aggressione, nella serata del 21 agosto, quando gli agenti sono arrivati ​​sul posto e hanno trovato la donna con ferite al volto e con il naso sanguinante.

Le condizioni della vittima La donna è stata trasportata all'ospedale di Vittoria, dove i medici hanno riscontrato fratture alle ossa nasali e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni. Secondo il suo racconto, il compagno l'avrebbe colpita più volte al volto mentre si trovavano a bordo di un'auto.