Ragusa, colpisce al volto la compagna: arrestato un uomo di 35 anni

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Ragusa, colpisce al volto la compagna e le frattura il naso: arrestato un uomo di 35 anni

Cronaca

La donna, ricoverata all'ospedale di Vittoria, ha riportato fratture nasali e una prognosi di 30 giorni, riferendo aggressioni anche pregresse. L'uomo ha opposto resistenza agli agenti ed è stato portato nel carcere di Ragusa

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A Comiso, in provincia di Ragusa, la Polizia ha arrestato un uomo di 35 anni, ritenuto responsabile di violenze domestiche e lesioni personali ai danni della compagna. Le indagini delle forze dell'ordine sono scattate dopo la segnalazione di un'aggressione, nella serata del 21 agosto, quando gli agenti sono arrivati ​​sul posto e hanno trovato la donna con ferite al volto e con il naso sanguinante.

Le condizioni della vittima

La donna è stata trasportata all'ospedale di Vittoria, dove i medici hanno riscontrato fratture alle ossa nasali e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni. Secondo il suo racconto, il compagno l'avrebbe colpita più volte al volto mentre si trovavano a bordo di un'auto.

I precedenti e l'arresto

La vittima ha riferito che episodi di violenza si sarebbero già verificati in passato. L'uomo, che ha opposto resistenza agli agenti, è stato arrestato e condotto nel carcere di Ragusa.

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