Ragusa, colpisce al volto la compagna: arrestato un uomo di 35 anni

La donna, ricoverata all'ospedale di Vittoria, ha riportato fratture nasali e una prognosi di 30 giorni, riferendo aggressioni anche pregresse. L'uomo ha opposto resistenza agli agenti ed è stato portato nel carcere di Ragusa
A Comiso, in provincia di Ragusa, la Polizia ha arrestato un uomo di 35 anni, ritenuto responsabile di violenze domestiche e lesioni personali ai danni della compagna. Le indagini delle forze dell'ordine sono scattate dopo la segnalazione di un'aggressione, nella serata del 21 agosto, quando gli agenti sono arrivati sul posto e hanno trovato la donna con ferite al volto e con il naso sanguinante.
Le condizioni della vittima
La donna è stata trasportata all'ospedale di Vittoria, dove i medici hanno riscontrato fratture alle ossa nasali e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni. Secondo il suo racconto, il compagno l'avrebbe colpita più volte al volto mentre si trovavano a bordo di un'auto.
I precedenti e l'arresto
La vittima ha riferito che episodi di violenza si sarebbero già verificati in passato. L'uomo, che ha opposto resistenza agli agenti, è stato arrestato e condotto nel carcere di Ragusa.