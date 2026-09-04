Udine, donna uccisa a colpi di cacciavite: caccia all'aggressore

La donna è deceduta durante il tragitto verso l'ospedale. Sul caso indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'attacco e di individuare il responsabile

Una donna è deceduta dopo essere stata aggredita questa sera in via Castions di Strada, a Udine. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita più volte al torace con un cacciavite. La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. La donna è stata soccorsa e trasportata al Pronto soccorso in condizioni disperate, ma sarebbe deceduta durante il tragitto. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Udine, impegnati a ricostruire la dinamica dell'aggressione e a individuare il responsabile.