Violenza è violenza sempre, anche quando non si vede

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità aiuta a leggere il mondo che ci circonda. Questa settimana riflettiamo sulla vittimizzazione secondaria, sul senso di colpa e sulla difficoltà della società di riconoscere e condannare ciò che accade alle vittime quando non corrisponde all’immagine più evidente dello stupro