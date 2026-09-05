Bari, muore travolto da un furgone un violinista del Petruzzelli

L'uomo, 45 anni, si trovava in bici su via Alberotanza, nel quartiere Poggiofranco, quando, in base a quanto emerso, sarebbe stato travolto da un furgone. Cordoglio anche da parte del ministro della Cultura, Giuli
Un violinista dell'orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, Enrico Vacca, ha perso la vita nella giornata di ieri, 4 settembre, a causa di un incidente stradale che si è verificato nel quartiere Poggiofranco di Bari. L'uomo, 45 anni, si trovava in bici su via Alberotanza quando, in base a quanto emerso, sarebbe stato travolto da un furgone. Nonostante l'intervento dei soccorritori del 118, il musicista è morto. Sul caso sono scattate le indagini della polizia locale del capoluogo pugliese.
Il dolore dei colleghi
"Nessuna parola può dire il dolore della perdita di un collega così profondamente amato da tutti noi", ha fatto sapere la Fondazione Petruzzelli dopo aver appreso la notizia. "Il presidente Vito Leccese, il sovrintendente Nazzareno Carusi, i colleghi dell'Orchestra e tutta la Fondazione Teatro Petruzzelli si stringono con affetto infinito, nel ricordo incolmabile di Enrico, alla sua famiglia", è stato aggiunto.
Il cordoglio del ministro Giuli
Ad esprimere il proprio cordoglio anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. "La tragica e improvvisa scomparsa di Enrico Vacca suscita profondo dolore. Musicista di grande sensibilità, era il 'Concertino dei Primi Violini' dell'Orchestra del Teatro Petruzzelli", si legge in una nota. Il concertino dei primi violini è proprio il ruolo che ha il violinista che siede subito dopo la spalla (o primo violino) e la sostituisce in caso di assenza o necessità. "Il suo talento e la sua passione lasciano un ricordo indelebile in quanti hanno condiviso con lui il percorso umano e professionale", ha aggiunto il ministro, "alla sua famiglia, all'intera Fondazione Petruzzelli e a quanti gli hanno voluto bene rivolgo il mio più sentito cordoglio".
Approfondimento
Parma, travolge e uccide fratello con l'auto mentre esce dal cancello
©IPA/Fotogramma
Multe stradali, quali città hanno incassato di più? La classifica
Secondo un'analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, nel 2023 i Comuni che hanno guadagnato di più da multe e sanzioni per violazioni delle norme del Codice della strada sono Milano, Roma e Firenze. Per costo procapite, però, in testa c’è Firenze seguita da Rieti e Siena. Ecco i dati