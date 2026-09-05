Bari, muore travolto da un furgone un violinista del Petruzzelli

Un violinista dell'orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, Enrico Vacca, ha perso la vita nella giornata di ieri, 4 settembre, a causa di un incidente stradale che si è verificato nel quartiere Poggiofranco di Bari. L'uomo, 45 anni, si trovava in bici su via Alberotanza quando, in base a quanto emerso, sarebbe stato travolto da un furgone. Nonostante l'intervento dei soccorritori del 118, il musicista è morto. Sul caso sono scattate le indagini della polizia locale del capoluogo pugliese.

Il cordoglio del ministro Giuli

Ad esprimere il proprio cordoglio anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. "La tragica e improvvisa scomparsa di Enrico Vacca suscita profondo dolore. Musicista di grande sensibilità, era il 'Concertino dei Primi Violini' dell'Orchestra del Teatro Petruzzelli", si legge in una nota. Il concertino dei primi violini è proprio il ruolo che ha il violinista che siede subito dopo la spalla (o primo violino) e la sostituisce in caso di assenza o necessità. "Il suo talento e la sua passione lasciano un ricordo indelebile in quanti hanno condiviso con lui il percorso umano e professionale", ha aggiunto il ministro, "alla sua famiglia, all'intera Fondazione Petruzzelli e a quanti gli hanno voluto bene rivolgo il mio più sentito cordoglio".