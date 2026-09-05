Parma, travolge e uccide fratello con l'auto mentre esce dal cancello

Stava uscendo dal cancello di un'abitazione quando ha perso il controllo dell'auto investendo il fratello 89enne e una donna. L'anziano è rimasto intrappolato sotto alla vettura ed è morto sul colpo. Tragedia a Borghetto di Noceto (Parma) ieri sera poco dopo le 20. La donna è invece stata soccorsa dal 118 e ricoverata all'Ospedale di Vaio, dai primi referti medici le sue condizioni non risultano gravi, ma resta sotto osservazione. L'incidente si è verificato in via Gatta, alle porte della frazione nocetana, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione l'autista, 87enne, stava avanzando con la sua vettura, forse per evitare che il cancello automatico si chiudesse, ha inavvertitamente urtato il fratello.