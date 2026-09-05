Parma, travolge e uccide fratello con l'auto mentre esce dal cancello

Secondo una prima ricostruzione, una donna 87enne ha inavvertitamente urtato il fratello durante una manovra uccidendolo
Stava uscendo dal cancello di un'abitazione quando ha perso il controllo dell'auto investendo il fratello 89enne e una donna. L'anziano è rimasto intrappolato sotto alla vettura ed è morto sul colpo. Tragedia a Borghetto di Noceto (Parma) ieri sera poco dopo le 20. La donna è invece stata soccorsa dal 118 e ricoverata all'Ospedale di Vaio, dai primi referti medici le sue condizioni non risultano gravi, ma resta sotto osservazione. L'incidente si è verificato in via Gatta, alle porte della frazione nocetana, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione l'autista, 87enne, stava avanzando con la sua vettura, forse per evitare che il cancello automatico si chiudesse, ha inavvertitamente urtato il fratello.