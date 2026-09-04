Lutto nel mondo dell’imprenditoria italiana. È morto a 92 anni Giuseppe Crippa, ragioniere brianzolo noto per aver fondato l’azienda Brianza Plastica, diventata leader mondiale nel settore e rappresentativa del comparto produttivo monzese. Si è spento il 3 settembre: a dare l’annuncio è la famiglia che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook dell’azienda. “Con immenso dolore e profonda commozione annunciamo la scomparsa di nostro padre, fondatore e anima di Brianza Plastica”, si legge nel messaggio social firmato dalla famiglia Crippa. “Il Rag. Giuseppe Crippa è stato una guida straordinaria, un punto di riferimento illuminato e un esempio di dedizione ed integrità per tutti noi. La Sua visione e la Sua umanità hanno segnato in modo indelebile la storia della nostra famiglia e della nostra azienda, lasciando un vuoto incolmabile, ma anche un’eredità morale ed imprenditoriale che onoreremo ogni giorno con il nostro lavoro”.

Vita e carriera

Nato in Brianza nel 1934, il ragioniere Crippa ha fondato la sua azienda a Carate Brianza nel 1962: tutto è nato con una piccola officina avviata insieme al fratello Enrico. Poi, anno dopo anno, l’azienda è cresciuta e si è specializzata fino a diventare leader nel settore dei materiali plastici e compositi per l’edilizia e l’industria. In particolare, la Brianza Plastica si è distinta per la produzione per i laminati in vetroresina e gli isolanti termico-acustici. Giuseppe Crippa è stato anche attivo nella vita sociale e politica brianzola. Ha ricoperto la carica di sindaco di Besana Brianza per due mandati tra gli anni ‘60 e ‘70. Poi, dal 1977 al 1982, è stato il presidente dell’ospedale di via Viarana e ancora, alla fine del 2003, il presidente della casa di riposo di Brugora. Il suo percorso umano e professionale è stato raccontato nella sua autobiografia “Partita doppia”.