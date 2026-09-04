Morto l’imprenditore Giuseppe Crippa, fondatore della Brianza Plastica: aveva 92 anniCronaca
Nato nel 1934, il ragioniere Crippa era partito da una piccola officina fondata con il fratello Enrico nel 1964 a Carate Brianza. L’azienda è poi diventata un punto di riferimento a livello internazionale nel settore della produzione di materiali plastici e compositi per l’edilizia e l’industria. Lascia “un vuoto incolmabile, ma anche un’eredità morale ed imprenditoriale che onoreremo ogni giorno con il nostro lavoro”, scrive la famiglia in un post sui social dell’azienda
Lutto nel mondo dell’imprenditoria italiana. È morto a 92 anni Giuseppe Crippa, ragioniere brianzolo noto per aver fondato l’azienda Brianza Plastica, diventata leader mondiale nel settore e rappresentativa del comparto produttivo monzese. Si è spento il 3 settembre: a dare l’annuncio è la famiglia che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook dell’azienda. “Con immenso dolore e profonda commozione annunciamo la scomparsa di nostro padre, fondatore e anima di Brianza Plastica”, si legge nel messaggio social firmato dalla famiglia Crippa. “Il Rag. Giuseppe Crippa è stato una guida straordinaria, un punto di riferimento illuminato e un esempio di dedizione ed integrità per tutti noi. La Sua visione e la Sua umanità hanno segnato in modo indelebile la storia della nostra famiglia e della nostra azienda, lasciando un vuoto incolmabile, ma anche un’eredità morale ed imprenditoriale che onoreremo ogni giorno con il nostro lavoro”.
Vita e carriera
Nato in Brianza nel 1934, il ragioniere Crippa ha fondato la sua azienda a Carate Brianza nel 1962: tutto è nato con una piccola officina avviata insieme al fratello Enrico. Poi, anno dopo anno, l’azienda è cresciuta e si è specializzata fino a diventare leader nel settore dei materiali plastici e compositi per l’edilizia e l’industria. In particolare, la Brianza Plastica si è distinta per la produzione per i laminati in vetroresina e gli isolanti termico-acustici. Giuseppe Crippa è stato anche attivo nella vita sociale e politica brianzola. Ha ricoperto la carica di sindaco di Besana Brianza per due mandati tra gli anni ‘60 e ‘70. Poi, dal 1977 al 1982, è stato il presidente dell’ospedale di via Viarana e ancora, alla fine del 2003, il presidente della casa di riposo di Brugora. Il suo percorso umano e professionale è stato raccontato nella sua autobiografia “Partita doppia”.