Nato e vissuto in Veneto, Crocco nel 1967 aveva fondato l'omonima Spa a Cornedo Vicentino diventando presto leader nel settore degli imballaggi. Nel 1993 fu insignito dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L’azienda resta nelle mani della famiglia

Lutto nel mondo dell’imprenditoria italiana per la morte di Bruno Crocco. Il fondatore dell’omonima azienda di Cornedo Vicentino si è spento la scorsa notte a 89 anni. L’imprenditore, nato e vissuto in Veneto, nel 1967 aveva fondato con la moglie Luciana un’azienda di imballaggi che negli anni è diventata una realtà industriale attiva a livello nazionale nel settore del film plastico e dell'imballaggio flessibile. Ora, con la sua scomparsa, l’attività e l’eredità imprenditoriale lasciata da Crocco resta nelle mani della sua famiglia.

Dalle origini a oggi

L’azienda, fin dalle sue origini, si è caratterizzata per lo sviluppo di tecnologie improntate al raggiungimento di elevati standard di sostenibilità, impegnandosi a ricercare e innovare continuamente i propri prodotti. Si ricordano, tra le altre cose, la sostituzione del metallo con la plastica nel confezionamento delle bottiglie mediante un film termoretraibile e lo sviluppo di film multistrato per la pallettizzazione. L’attività CROCCO Spa già negli anni ‘70 era cresciuta tanto da uscire dai confini del Veneto per allargarsi al mercato nazionale: le soluzioni sviluppate dall’azienda hanno infatti trovato presto applicazione nelle vetrerie italiane e in diversi Paesi europei, tra cui Germania e Austria. Nel 1980 Crocco fondò una seconda società, la T&T, dedicata al recupero degli scarti produttivi e alla loro trasformazione in materia prima secondaria. Bruno Crocco nel 1993 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.