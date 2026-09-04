Il corpo senzza vita della 40enne era stato ritrovato il 14 agosto scorso in un cortile di via La Farina. In un primo momento era stata esclusa dagli inquirenti la morte violenta, ma in seguito è emerso che la vittima era stata strangolata. La Polizia ha individuato anche un 44enne che avrebbe poi confessato il delitto

Potrebbe essere arrivata ad una svolta decisiva l'indagine relativa alla morte della 40enne argentina Melissa Echevarria, ritrovata senza vita il 14 agosto scorso in un cortile di via La Farina, a Messina.

Il dettaglio emerso in seguito

Se, infatti, in un primo momento era stata esclusa dagli inquirenti la morte violenta, in seguito è emerso che la vittima era stata strangolata, particolare che non era stato verificato inizialmente a causa dell'avanzato stato di decomposizione del corpo della donna. La Polizia, sempre nell'ambito delle indagini, è poi anche riuscita a risalire all'ultima persona ad avere avuto contatti con la vittima. Si tratterebbe di un 44 tunisino, che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi, e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.

L'assassino in carcere per maltrattamenti alla moglie

Il 44enne tunisino accusato dell'omicidio della 40enne argentina a Messina era in carcere perché era stato arrestato una settimana fa dai carabinieri per maltrattamenti alla moglie. L'uomo ha diversi procedimenti penali pendenti per maltrattamenti a familiari o a conviventi, lesioni personali e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Al momento del ritrovamento del corpo di Melissa Echevarria la polizia aveva ipotizzato che la donna al momento del decesso non fosse da sola e che chi poteva aiutarla fosse scappato. Dubbi che sono rimasti e sui quali la squadra mobile, coordinata dalla Procura di Messina, ha continuato ad indagare. Non è escluso che si possa decidere di fare eseguire ulteriore esami sul cadavere della vittima che riposa nel cimitero di Lipari dove era stata sepolta.