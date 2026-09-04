L’uomo, 55 anni, è stato trovato sul ciglio della strada in una zona collinare della città. Il 118 lo ha stabilizzato e trasportato in ospedale in codice rosso. Per la polizia è stato necessario visionare le telecamere di sicurezza di un’azienda nella zona per accertare la dinamica e scoprire la responsabilità dell’animale selvatico nell’incidente. “Nel rispetto delle norme vigenti vanno messe in campo le misure necessarie dagli organi competenti", ha commentato l'assessora alla sicurezza, Stefania Zivelonghi

Sembrava un incidente provocato da un pirata della strada e invece il colpevole era un cinghiale. Intorno alle 6 di questa mattina, in una zona collinare di Verona, un ciclista di 55 anni è stato sorpreso da un cinghiale che, insieme ad altri due animali, ha attraversato la carreggiata facendolo cadere. L’uomo è stato trovato esanime e le autorità inizialmente avevano pensato a un pirata della strada: solo in un secondo momento, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sicurezza di un’azienda, la polizia ha scoperto che la colpa era invece dell’animale. I soccorritori del Suem 118 hanno raggiunto la vittima, l’hanno stabilizzata e trasportata in codice rosso in ospedale.

Assessora sicurezza: "Necessarie misure"

Non è la prima volta che gli animali selvatici provocano incidenti più o meno gravi. I sinistri stradali, come rilevato dalla Polizia locale veronese, sono in aumento lungo le strade collinari della città ma fino ad oggi c'erano stati danni solo ai veicoli. "Purtroppo si è verificato quello che temevamo: un gravissimo incidente causato da animali”, ha commentato l'assessora alla sicurezza, Stefania Zivelonghi. “Nel rispetto delle norme vigenti vanno messe in campo le misure necessarie dagli organi competenti. Già oggi segnaleremo alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e alle altre autorità competenti l'episodio affinché si proceda a una attività urgente di cattura e abbattimento, anche con la creazione di un data-base regionale per le segnalazioni e gli incidenti provocati da questi animali su tutto il territorio del Veneto". Di fronte al problema sicurezza legato agli animali selvatici, il comandante della polizia di Verona Luigi Altamura ha ricordato che "l'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale (Asaps) ha attivato un osservatorio specifico che nel 2025 ha contato 205 incidenti significativi in Italia con il coinvolgimento di animali. Gli eventi hanno causato 14 morti e 238 feriti, un prezzo elevatissimo".