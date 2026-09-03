“Di Pasquale è una collega interna alla redazione del programma, di grande esperienza”, ha sottolineato il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini. “Soddisfazione per la scelta” è stata espressa dagli inviati di Report, che approvano anche quelle “di Bernardo Iovene e Giulio Valesini come capo-autori”. Intanto tre consiglieri Rai chiedono un Cda straordinario sul caso

Sembra essersi sciolto il nodo della conduzione di Report : il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini ha infatti indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi. La decisione, secondo quanto comunicato dalla Rai, è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti . Corsini ha spiegato: "Ho preso atto della scelta di Presutti, che comprendo umanamente. Una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell'azienda che rinnovo convintamente. Di Pasquale è una collega interna alla redazione del programma Report, di grande esperienza. Un grosso in bocca al lupo a lei e Daniele Piervincenzi e a tutta la squadra di Report per la sfida che ci attende". Ai colleghi Claudia Di Pasquale ha detto: "Ho scelto di accettare solo perché tutta la squadra di Report mi ha chiesto di dire di sì”. L’ex conduttore Sigfrido Ranucci si è detto “felicissimo per la scelta di Claudia, perché è una grandissima professionista, rigorosa, tosta e indipendente. Sarebbe stata una delle mie scelte preferite in una normale dialettica aziendale se Corsini me l'avesse chiesto".

La soddisfazione degli inviati di Report

Una indicazione che è stata approvata dagli inviati di Report: questi infatti hanno espresso "soddisfazione per la scelta di Claudia Di Pasquale come nuova conduttrice del programma e di Bernardo Iovene e Giulio Valesini come capo-autori". Gli inviati hanno aggiunto che “Claudia Di Pasquale è una delle giornaliste più autorevoli della squadra storica di Report. Assunta da Milena Gabanelli nel 2011, ha realizzato alcuni dei servizi che hanno scritto la storia del programma. È stata insignita dei più importanti premi giornalistici, tra cui il Premiolino nel 2019. Per tutti noi Claudia Di Pasquale è la più degna rappresentante dello spirito e del dna di Report. Confidiamo che insieme a Valesini e Iovene sarà in grado di garantire la consueta autonomia e libertà alla squadra dei giornalisti".

Chi è Claudia Di Pasquale

Claudia Di Pasquale è una delle inviate storiche di Report. Palermitana, classe 1977, ha iniziato la carriera nel 2000 scrivendo articoli per quotidiani e periodici. Nel 2006 ha vinto la borsa di studio del premio giornalistico "Mario Formenton". Ha collaborato con la Sicilia, la Repubblica, il Venerdì, D la Repubblica delle Donne, e il settimanale Diario. Dal 2007 al 2011 è stata inviata del programma Exit de La7. Nel 2009 è stata finalista al premio "Ilaria Alpi" con l'inchiesta "Il Mercato dei voti" sulle elezioni regionali del 2008 in Sicilia. Dal 2011 è inviata di Report, programma per il quale ha realizzato inchieste su diverse tematiche, divenendo uno dei volti più riconoscibili della trasmissione. Tra i servizi più rilevanti un reportage sugli intrecci politici e finanziari a San Marino "Un sottosegretario a San Marino", che le è valso nel 2019 la vittoria del Premiolino, e un approfondimento sul lavoro dei medici del 118 durante l'emergenza sanitaria, andato in onda nella puntata "Il paziente zero", per il quale ha vinto nel 2020 il Premio SIS 118 "Giornalisti dell'Emergenza".

Consiglieri Rai chiedono Cda straordinario

Intanto sul caso Report sono intervenuti in giornata i consiglieri Rai Roberto Natale, Alessandro Di Majo e Davide Di Pietro, che hanno chiesto la convocazione urgente di Cda straordinario: “La disastrosa gestione della vicenda Report continua a produrre ogni giorno effetti devastanti sull'immagine della Rai. Oggi la situazione di tensione che da settimane grava sul gruppo di lavoro ha prodotto un altro intollerabile capitolo: quello dei pubblici insulti ai danni di Salvo Sottile, che da settimane aveva pesantemente contribuito sui suoi social ad alimentare le polemiche contro Sigfrido Ranucci".