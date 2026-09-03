Il Ministero dei Trasporti ha inviato a tutti i soggetti coinvolti nella consultazione la versione aggiornata della tabella delle sanzioni previste dal Codice della Strada, oggetto del confronto tra ministero, operatori e associazioni di settore. Ecco come cambiano gli importi e le nuove fattispecie introdotte

Mille euro per chi viola l'obbligo di assicurazione per i veicoli a motore, 80 euro per manovre irregolari. Sono alcuni degli aumenti per le multe per violazioni del Codice della Strada. L'aggiornamento delle tabelle è stato pubblicato dal Ministero dei Trasporti, che ha inviato a tutti i soggetti coinvolti nella consultazione la versione aggiornata della tabella delle sanzioni previste dal Codice della Strada, oggetto del confronto tra ministero, operatori e associazioni di settore.