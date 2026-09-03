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Codice strada, anche le multe aumentano: da violazione obbligo Rca a manovre errate

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Il Ministero dei Trasporti ha inviato a tutti i soggetti coinvolti nella consultazione la versione aggiornata della tabella delle sanzioni previste dal Codice della Strada, oggetto del confronto tra ministero, operatori e associazioni di settore. Ecco come cambiano gli importi e le nuove fattispecie introdotte

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Mille euro per chi viola l'obbligo di assicurazione per i veicoli a motore, 80 euro per manovre irregolari. Sono alcuni degli aumenti per le multe per violazioni del Codice della Strada. L'aggiornamento delle tabelle è stato pubblicato dal Ministero dei Trasporti, che ha inviato a tutti i soggetti coinvolti nella consultazione la versione aggiornata della tabella delle sanzioni previste dal Codice della Strada, oggetto del confronto tra ministero, operatori e associazioni di settore. 

I nuovi importi nel dettaglio

Come detto, la multa per la violazione dell'obbligo di assicurazione per veicoli a motore passa da 866 a 1000 euro, quella per la violazione delle regole della precedenza per chi effettua manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia passa da 42 a 80. Il Ministero, inoltre, ha introdotto nuove fattispecie sanzionatorie che nel codice vigente non hanno ancora una sanzione ad hoc: si tratta di 85 casi, pari all'11% del totale, spiega il Mit.

Le nuove sanzioni

In questo gruppo c'è il divieto di accendere fuochi nei pressi della strada che passa da 250 a 1000 euro, il divieto di circolare con monopattini quando sono di intralcio ai pedoni che va da 40 a 160 euro di sanzione o la circolazione sul marciapiede dei veicoli a due o tre ruote: da 40 a 160 euro. Le multe complessivamente sono in calo del 7%.

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