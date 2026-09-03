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Morto Andrea Angeli, il peacekeeper e funzionario Onu aveva 69 anni

Cronaca
Onu Italia

L'ex funzionario delle Nazioni Unite aveva 69 anni ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Macerata. A darne notizia è stata Onu Italia. Consulente civile inserito in diverse missioni di pace, Angeli ha ricoperto il ruolo di portavoce di Onu, Ue e Osce, oltre che di political advisor della Nato in Afghanistan

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L'ex funzionario delle Nazioni Unite Andrea Angeli, 69 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Macerata. A darne notizia è stata Onu Italia, ricordando le “numerose missioni internazionali di pace, dai Balcani all’Iraq” del peacekeeper maceratese. Consulente civile inserito in diverse missioni di pace, ha ricoperto il ruolo di portavoce di Onu, Ue e Osce, oltre che di political advisor della Nato in Afghanistan. Nel corso della sua carriera ha partecipato a importanti missioni in Namibia, Cambogia, Timor Est, Sarajevo, Mostar, Kosovo, Tirana, Kabul e Herat.

Chi era Andrea Angeli

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze politiche, Angeli riceve il primo incarico per le Nazioni Unite nel 1987, in Cile, durante il passaggio dal regime di Augusto Pinochet. Come ricorda Onu Italia in una nota, seguono poi “numerose missioni sul campo”, tra cui tre anni a Sarajevo durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, poi in Kosovo e quindi in Iraq. Il peacekeeper è anche “testimone dell’attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003, nel quale persero la vita 19 italiani, tra cui 12 carabinieri”. Negli anni, ha scritto diversi libri, tra cui “Kabul-Roma. Andata e ritorno via Delhi”, e anche dopo la pensione ha continuato a fornire supporto all'Onu: nel 2018 è stato richiamato in servizio per un nuovo incarico nei Balcani.

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