Milano, cavo elettrico tranciato: 300 evacuati da treno

"Si è trattato di una caduta di calcinacci all'imbocco della galleria a seguito di trivellazione superiore", hanno spiegato i Vigili del fuoco. Evacuati i passeggeri presenti sul treno proveniente da Varese e diretto a Milano, rimasto bloccato vicino alla stazione Lancetti

È stata una trivellazione eseguita in superficie a causare la caduta di calcinacci che ha danneggiato il treno che si è fermato nel Passante Ferroviario a Milano, nei pressi della stazione di Lancetti, in corrispondenza di via dell'Aprica, dove il mezzo è rimasto senza alimentazione bloccando la circolazione. Lo hanno precisato i Vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alla Polfer e al personale delle Ferrovie.

La ricostruzione dei fatti

Il treno, intorno alle 8:50, stava viaggiando in direzione della stazione di Porta Garibaldi, a Milano, ed è rimasto boccato sulla massicciata, nel lungo tunnel del passante ferroviario. I passeggeri, circa 300-400 persone, sono stati fatti evacuare lungo la banchina. La circolazione sul passante risulta bloccata fra le stazioni di Bovisa e Lancetti, con numerose cancellazioni. Nessuno è rimasto ferito anche se alcuni sassi hanno colpito qualche finestrino. Il 118 si è recato sul posto con due ambulanze solamente in prevenzione.

Sul posto, a scortare i passeggeri anche per evitare malori, è intervenuta la Polfer che li ha accompagnati verso la stazione di Bovisa FS. Rfi riferisce che "la circolazione treni sospesa nel Passante ferroviario, per un inconveniente tecnico alla linea, causato da una ditta esterna a rfi. Treni S1, S2, S5, S12, S13 subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni".