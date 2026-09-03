È morto Fabio Mussi, ex ministro governo Prodi e dirigente di Avs

Aveva 78 anni, era stato ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra ed era attualmente dirigente di Sinistra Italiana Avs. Mussi era nato a Piombino il 22 gennaio 1948

"Questa notte, all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi". Lo riferisce una nota di Avs.

Mussi era nato a Piombino (Li) il 22 gennaio 1948, aveva 78 anni. È stato "ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra ed era attualmente dirigente di Sinistra Italiana Avs. "Giovanissimo - si legge nella nota - entrò a far parte del Comitato Centrale del Pci, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008 (Pds, Ds). È stato capogruppo dei deputati del Pds-Ulivo nel 1996 e poi nel 2001 vicepresidente della Camera dei deputati. È stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore de L'Unità. Non aderì al Pd, e contribuì alla nascita prima di Sel e poi di Sinistra Italiana. Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto", conclude la nota.