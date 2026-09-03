È morto Fabio Mussi, ex ministro governo Prodi e dirigente di Avs

Aveva 78 anni, era stato ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra ed era attualmente dirigente di Sinistra Italiana Avs. Mussi era nato a Piombino il 22 gennaio 1948
"Questa notte, all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi". Lo riferisce una nota di Avs.
Mussi era nato a Piombino (Li) il 22 gennaio 1948, aveva 78 anni. È stato "ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra ed era attualmente dirigente di Sinistra Italiana Avs. "Giovanissimo - si legge nella nota - entrò a far parte del Comitato Centrale del Pci, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008 (Pds, Ds). È stato capogruppo dei deputati del Pds-Ulivo nel 1996 e poi nel 2001 vicepresidente della Camera dei deputati. È stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore de L'Unità. Non aderì al Pd, e contribuì alla nascita prima di Sel e poi di Sinistra Italiana. Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto", conclude la nota.
Il ricordo di Nicola Fratoianni
F"abio Mussi se n'è andato. Quando questa mattina ho aperto gli occhi e ho visto il messaggio di Valentina, sua figlia, non volevo crederci. Ho ancora nelle orecchie la sua voce squillante, la sua ironia tagliente e la passione travolgente con cui mi investiva ogni volta che mi telefonava".
Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs "Prima del ciao o del come stai, fluivano come una raffica di mitraglia le sue parole che 'sezionavano' letteralmente la questione di cui aveva premura di parlarmi. Mi telefonava per parlarmi dei problemi che vedeva crescere attorno a noi, per parlarmi di politica. Anzi di Politica con la P maiuscola. Perché Fabio non era solo uno straordinario dirigente politico, Fabio era un intellettuale raffinato, una persona coltissima, curioso e inquieto di quella inquietudine di cui abbiamo un disperato bisogno", dice il leader di SI.