Introduzione
Persiste il caldo sull'Italia con temperature diffuse tra i 35 e i 38°C. Una situazione climatica che perdurerà almeno fino al prossimo mercoledì 9 settembre quando la discesa di aria più fresca atlantica deciderà il cambio del meteo. Domani, in particolare, l’anticiclone consoliderà ulteriormente la propria presenza sull’Italia. Si aprirà così una nuova fase di calore, destinato ad intensificarsi ulteriormente nel weekend.
Le temperature potranno raggiungere localmente i 38°C sulle regioni meridionali, lungo il versante centrale adriatico e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. I valori più elevati si toccheranno in città come Foggia e Ascoli Piceno. Tra venerdì 4 e sabato 5 settembre Roma e Firenze raggiungeranno i 35-36°C e in diverse zone della Valle Padana si potranno registrare valori analoghi o addirittura superiori. In Emilia i termometri potrebbero avvicinarsi nuovamente ai 37°C, con Bologna tra le città candidate a registrare le temperature più elevate.
Quello che devi sapere
L'opinione dell'esperto
"A partire dalle prossime ore - afferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it - l'anticiclone nord-africano tornerà a gonfiarsi in modo prepotente sul bacino del Mediterraneo. Fino a metà della prossima settimana, i termometri schizzeranno nuovamente verso l'alto, spingendo le temperature fino a 8°C sopra le medie tipiche del periodo". Previste massime diffuse di 35-38°C. Ma, secondo Tedici, il cambiamento potrebbe essere tanto imminente quanto violento. "I modelli matematici a lungo termine - sottolinea - indicano un vero e proprio collasso dell'alta pressione subito dopo mercoledì 9 settembre", complice la discesa d'aria fredda di origine nord-atlantica. Tedici conferma che da giovedì 3 a mercoledì 9 settembre, affronteremo la sesta ondata di calore, un evento che prolunga un bilancio stagionale già di per sé estremo e logorante.
La sesta ondata
A partire dalle prossime ore, il promontorio nord-africano tornerà a gonfiarsi in modo prepotente sul bacino del Mediterraneo. Fino a metà della prossima settimana, i termometri schizzeranno nuovamente verso l'alto, spingendo le temperature fino a 8°C sopra le medie tipiche del periodo. Avremo massime diffuse di 35-37°C, valori che a settembre inoltrato risultano pesanti da sopportare e che mantengono i nostri mari in uno stato di ebollizione costante.
Previsioni meteo per oggi, giovedì 3 settembre
- AL NORD - Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio; qualche addensamento in più su Brescia e sul Friuli-Venezia Giulia nel corso del pomeriggio, con possibilità di isolati fenomeni sulle zone alpine del Trentino-Alto Adige. In serata schiarite ovunque, non sono previsti cambiamenti sostanziali.
- AL CENTRO - Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni dal mattino alla sera, senza fenomeni degni di nota. Condizioni invariate in serata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.
- AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulla Calabria con temporali sparsi, possibili isolati fenomeni sulle zone interne della Basilicata; qualche addensamento sulla Campania, asciutto altrove. In serata schiarite in estensione su tutta l'area con residua nuvolosità sulla Calabria. Temperature minime in generale lieve diminuzione; massime in rialzo al nord, stazionarie o in lieve calo al centro-sud.
Previsioni meteo per domani, venerdì 4 settembre
- AL NORD - Giornata all'insegna del bel tempo al settentrione con cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nella notte non sono previsti cambiamenti sostanziali con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.
- AL CENTRO - Giornata pienamente estiva sulle regioni centrali con cieli soleggiati su tutti i settori sia al mattino che durante le pomeridiane. Condizioni invariate in serata e nella notte con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.
- AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne di Calabria e Sicilia ma senza fenomeni di rilievo associati, soleggiato altrove. In serata schiarite ovunque con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni e cieli stellati anche nella notte. Temperature minime stabili o in rialzo al Centro-Nord e in lieve calo al Sud e sulle Isole, massime in generale aumento da Nord a Sud salvo una lieve flessione sulle Isole maggiori.