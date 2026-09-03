Introduzione

Persiste il caldo sull'Italia con temperature diffuse tra i 35 e i 38°C. Una situazione climatica che perdurerà almeno fino al prossimo mercoledì 9 settembre quando la discesa di aria più fresca atlantica deciderà il cambio del meteo. Domani, in particolare, l’anticiclone consoliderà ulteriormente la propria presenza sull’Italia. Si aprirà così una nuova fase di calore, destinato ad intensificarsi ulteriormente nel weekend.

Le temperature potranno raggiungere localmente i 38°C sulle regioni meridionali, lungo il versante centrale adriatico e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. I valori più elevati si toccheranno in città come Foggia e Ascoli Piceno. Tra venerdì 4 e sabato 5 settembre Roma e Firenze raggiungeranno i 35-36°C e in diverse zone della Valle Padana si potranno registrare valori analoghi o addirittura superiori. In Emilia i termometri potrebbero avvicinarsi nuovamente ai 37°C, con Bologna tra le città candidate a registrare le temperature più elevate.