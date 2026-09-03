Incidente a Bogliasco, auto travolge due bici: due morti e due feriti

Due persone sono morte sulla via Aurelia: per cause ancora da accertare, un'auto ha investito due ciclisti per poi scontrarsi con un'altra auto. Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale Anas

Due morti in un grave incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco, in provincia di Genova. È successo poco prima delle 8 non lontano dal passaggio a livello, coinvolte almeno un'auto e due bici. Ci sono anche dei feriti, due dei quali in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, due automediche e quattro ambulanze. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito, un'auto condotta da un anziano di 79 anni, che è stato colpito da un malore, ha invaso la corsia opposta all'altezza della curva prima del passaggio a livello di Bogliasco, in direzione levante, travolgendo tre ciclisti e poi impattando contro un'altra auto e infine contro un muro. A perdere la vita l'anziano alla guida e uno dei ciclisti travolti, un uomo di 52 anni. Ferito e trasportato in codice rosso all'ospedale Galliera un altro ciclista, un uomo di 47 anni. Anche la moglie dell'anziano, una donna di 74 anni che sedeva lato passeggero dell'auto, è stata portata in ospedale al San Martino in codice rosso con varie fratture. Traportata in codice verde in ospedale anche una ragazza in stato di choc dopo aver assistito all'incidente. Sequestrati l'auto e le bici.