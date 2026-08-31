Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 agosto: la rassegna stampa

La sparatoria al rave party in Svizzera e il no dell'Islanda alla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione europea sono i temi principali in apertura sui principali giornali in edicola oggi. La polizia elevetica non esclude il terrorismo nell'assalto costato la vita a una 22enne italiana. Il voto di Reykjavik spiazza l'Europa. Sugli sportivi largo alla seconda gionata di campionato, con l'Inter che spreca ma vince a Cagliari e il Como che fa il colpaccio al Maradona
- Aperture in ordine sparso sui quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera in primo piano la sparatoria al rave party in Svizzera costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. Feriti altri due connazionali, Meloni: "Le autorità elvetiche facciano luce". Fotonotizia per il traghetto affondato a Cipro con morti e feriti: il capitano fugge e viene arrestato. Intervista a Dario Franceschini, che confessa: "Convivo col Parkinson. Agli altri malati dico di non isolarsi"
- In apertura su La Repubblica c'è invece il no dell'Islanda alla ripresa delle trattative per l'ingresso nell'Unione europea. Bruxelles delusa, l'Unione 'non attira più' si legge nel titolo principale. In taglio alto il reportage dalla Sassonia, dove l'estrema destra di Afd può ribaltare la Germania. Da Roma a Cuba medici per Alessandro Di Battista. "Ce la metto tutta", le sue prime parole pubbliche
- Gli spari al rave in Svizzera e il no dell'Islanda all'ingresso nell'Ue sono anche i due temi principali che si spartiscono la prima pagina della Stampa. Il referendum premia i contrari alla ripresa dei negoziati e spiazza Bruxelles. Esultano i sovranisti, Le Pen: decidono i popoli. La polizia elevetica, intanto, non esclude la pista del terrorismo per il commando in azione nella notte tra sabato e domenica
- Stessa scelta per il Messaggero che dedica ampio spazio ai due temi di giornata. Assalto al raduno techno vicino a Zurigo, morta la 22enne di Atri Maria Spinelli. Oltre all'Islanda, si parla ancora di cronaca con la morte per annegamento del manager Rai e compagno di Francesca Neri Silvano Loia
- C'è il campionato sulla prima della Gazzetta dello Sport, con la convincente vittoria dell'Inter a Cagliari. I nerazzurri sprecano troppo, ma alla fine basta la solita conclusione dalla distanza di Calhanoglu. Un super Como vince a Napoli con Baturina e Douvikas. Rabbia Allegri: "Sbagliato troppo". Stasera tocca alla Roma rispondere: giallorossi in campo a Lecce
- Calhanoglu trascinatore dell'Inter a Caglairi e protagonista anche dell'apertura del Corriere dello Sport. Nerazzurri a punteggio pieno con Juve, Milan e Lazio. Il Napoli concede troppo e il Como ne approfitta vincendo al Maradona. Juve protagonista sul mercato: in arrivo Sarr, ora si punta a Zirkzee
- Juventus scatenata sul mercato sulla prima di Tuttosport. Trattatativa ai dettagli col Tottenham per Sarr e si pensa a un altro centrocampista. Offerta dell'Atletico Madrid per David, oltre a Zirkzze davanti spunta il nome del tedesco Woltemade
- Nuova puntata del caso Ranucci sul Giornale, con la pubblicazione di una controindagine che rilancia sospetti su presunte connivenze con i servizi segreti. Altra strage in Svizzera, con la morte della giovane italiana. Di Battista da Cuba: "Ritornerò presto"
- Sul Sole 24 Ore si parla di carrello della spesa e di rincari da record in cinque anni: olio e caffè in cima alla lista. Aumenti oltre il 45% per pomodori e zucchine, più costosi espresso e panino ala bar. Lavoro, ecco i bonus in pole position
- Sul Fatto Quotidiano le prime parole di Alessandro Di Battista dall'ospedale a L'Avana: "Ce la metto tutta e vi preparo un bel reportage". Attende la seconda Tac, posta sui social e chiama glia amici. L'emissario del Papa: "Non isolare la Russia". Gli Usa chiedono un vertice a tre
- In apertura su Libero quella che viene definita 'la lettera di Ranucci contro i suoi colleghi. Ora, si legge, 'i fedelissimi pensano a un Report fuori dalla Rai, come suggeriva Lavitola'. il legale della famglia nel bosco: "Casa e scuola, tutto risolto. I bambini tornano coi genitori"
- Sul Resto del Carlino spazio alla guerra in Ucraina, con la nuova ipotesi di un vertice mentre un drone ferisce un volontario italiano. A centro pagina la tragica morte di Maria Spinelli nella sparatoria al rave organizzato ad Aarau, in Svizzera. L'Islanda dice no all'Europa, esultano le destre sovraniste
- 'Caro carburanti, bonus in arrivo' è l'apertura del Mattino, secondo cui il governo lavora a interventi mirati: aiuti anche ai redditi sopra i 50 mila euro e ai settori della logistica. In taglio alto il Napoli che stecca la prima al Maradona: non basta il cuore del secondo tempo, il Como corre, gioca e vince