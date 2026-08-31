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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 agosto: la rassegna stampa

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La sparatoria al rave party in Svizzera e il no dell'Islanda alla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione europea sono i temi principali in apertura sui principali giornali in edicola oggi. La polizia elevetica non esclude il terrorismo nell'assalto costato la vita a una 22enne italiana. Il voto di Reykjavik spiazza l'Europa. Sugli sportivi largo alla seconda gionata di campionato, con l'Inter che spreca ma vince a Cagliari e il Como che fa il colpaccio al Maradona

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