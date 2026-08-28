Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

A Roma distributore benzina a 1,60 euro a litro con tessera anti furbetti: ecco dove

Cronaca

A Roma e dintorni si può ancora fare il pieno a prezzi contenuti: benzina a circa 1,60 euro al litro e gasolio a 1,70, fino a 40 centesimi in meno rispetto alla media regionale. Succede nei sette distributori del Vaticano, dove però il rifornimento è riservato a chi possiede una tessera personale, pensata anche per fermare i "furbetti"

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

A Roma resiste una piccola sacca di risparmio per gli automobilisti: nei distributori gestiti dal Vaticano la benzina costa intorno a 1,60 euro al litro e il gasolio 1,70, con uno sconto che può arrivare a 40 centesimi rispetto ai prezzi medi della regione. Il rifornimento, però, non è aperto a tutti: serve una tessera specifica.

Dove sono i distributori

Gli impianti sono sette in totale. Tre si trovano all'interno dello Stato della Città del Vaticano, altri tre nelle aree extraterritoriali della Capitale (tra le Mura Aurelie, San Giovanni in Laterano e San Calisto) mentre l'ultimo è a Castel Gandolfo. Le code più lunghe si registrano soprattutto negli impianti fuori dalle Mura, più semplici da raggiungere. Da qualche mese, inoltre, è possibile pagare con il bancomat.

Leggi anche

Non solo Valle Castellana: ecco distributori della Benzina del sindaco

Perché costa meno

Il prezzo ridotto dipende dalla diversa fiscalità applicata al piccolo Stato, un meccanismo analogo a quello di San Marino. A poter fare rifornimento sono i dipendenti della Santa Sede e del Governatorato, gli appartenenti alle congregazioni religiose, gli alti prelati e le altre categorie autorizzate. Chi non risiede o non presta servizio in Vaticano (religiosi compresi) deve ottenere un permesso specifico.

La tessera anti-"furbetti"

A ogni vettura viene associata una tessera personale, da avvicinare al lettore prima che l'addetto sblocchi la pompa. Un sistema pensato per impedire di rifornire auto non registrate. I prezzi, in ogni caso, seguono le oscillazioni del mercato: a inizio anno benzina e gasolio vaticani erano scesi tra 1,30 e 1,40 euro al litro, per poi risalire con l'ultimo rincaro.

Leggi anche

Roma, Ztl con varchi anche in uscita contro i "furbetti": cosa cambia

Cronaca: Ultime notizie

Genova, morto il 66enne con sospetto meningococco

Cronaca

È morto l'uomo di 66 anni ricoverato ieri all'ospedale San Martino di Genova per una sospetta...

Monopattini elettrici e bici, nuove regole per lo sharing a Roma

Cronaca

Il nuovo regolamento approvato dalla Giunta capitolina è stato approvato anche considerando che...

È morto Vincenzo Vitiello, filosofo della "topologia"

Cronaca

Il pensatore napoletano, tra gli interpreti più originali della filosofia italiana contemporanea,...

Montalto Uffugo, muore carbonizzato spegnendo l'incendio dell'auto

Cronaca

È accaduto in via Neto, a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, nella zona che porta alla...

Meteo, grandine e nubifragio nel Milanese tra Parabiago e Canegrate

Cronaca

In queste ore un fronte temporalesco sta interessando il Nord Italia. Diverse zone tra la...

Cronaca: i più letti