A Roma e dintorni si può ancora fare il pieno a prezzi contenuti: benzina a circa 1,60 euro al litro e gasolio a 1,70, fino a 40 centesimi in meno rispetto alla media regionale. Succede nei sette distributori del Vaticano, dove però il rifornimento è riservato a chi possiede una tessera personale, pensata anche per fermare i "furbetti" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A Roma resiste una piccola sacca di risparmio per gli automobilisti: nei distributori gestiti dal Vaticano la benzina costa intorno a 1,60 euro al litro e il gasolio 1,70, con uno sconto che può arrivare a 40 centesimi rispetto ai prezzi medi della regione. Il rifornimento, però, non è aperto a tutti: serve una tessera specifica.

Dove sono i distributori Gli impianti sono sette in totale. Tre si trovano all'interno dello Stato della Città del Vaticano, altri tre nelle aree extraterritoriali della Capitale (tra le Mura Aurelie, San Giovanni in Laterano e San Calisto) mentre l'ultimo è a Castel Gandolfo. Le code più lunghe si registrano soprattutto negli impianti fuori dalle Mura, più semplici da raggiungere. Da qualche mese, inoltre, è possibile pagare con il bancomat. Leggi anche Non solo Valle Castellana: ecco distributori della Benzina del sindaco

Perché costa meno Il prezzo ridotto dipende dalla diversa fiscalità applicata al piccolo Stato, un meccanismo analogo a quello di San Marino. A poter fare rifornimento sono i dipendenti della Santa Sede e del Governatorato, gli appartenenti alle congregazioni religiose, gli alti prelati e le altre categorie autorizzate. Chi non risiede o non presta servizio in Vaticano (religiosi compresi) deve ottenere un permesso specifico.