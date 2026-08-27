Introduzione

Il borgo in provincia di Teramo che vende carburante quasi a prezzo di costo ha fatto notizia, ma non è un caso isolato. In diversi piccoli Comuni, soprattutto tra Marche, Molise, Lombardia e Piemonte, è l'amministrazione a gestire l'unica pompa di benzina rimasta. Un modello che nasce dove il privato se ne va e il servizio rischia di sparire, ma che resta raro perché deve fare i conti con le regole della concorrenza. Ecco dove funziona già e dove sta per partire.