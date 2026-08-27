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Maltempo, allerta arancione in Lombardia e gialla in Piemonte: temporali e vento forte

Cronaca

Una perturbazione in transito sulle Alpi riporta i temporali al Nord dopo giorni di caldo. Per venerdì 28 agosto la Protezione civile ha diramato allerta arancione in Lombardia e gialla anche in Piemonte, con rovesci intensi, raffiche di vento e grandinate. In Veneto resta l'allerta per il caldo, prima del calo delle temperature nel weekend

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Il caldo lascia spazio ai temporali. Una perturbazione in rapido transito sull'arco alpino riporta l'instabilità al Nord e per la giornata di venerdì 28 agosto la Protezione civile ha diramato l'allerta arancione per rischio temporali su alcuni settori della Lombardia, e l'allerta gialla su altre zone della stessa regione e del Piemonte. Attesi rovesci forti, raffiche di vento e grandinate.

Cosa succede venerdì

A cambiare lo scenario è il passaggio veloce di un impulso perturbato, che porta un rapido aumento dei venti in quota e dell'instabilità. Dalle prime ore del mattino sono attesi venti meridionali da burrasca a burrasca forte sui settori alpini di Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Trento. Le piogge colpiranno soprattutto i settori alpini e pedemontani di Piemonte e Lombardia, con i fenomeni più intensi nelle zone settentrionali. A completare il quadro, secondo la Protezione civile, rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, grandinate locali e frequente attività elettrica.

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Il caldo in Veneto

Diverso il quadro in Veneto, dove la Protezione civile regionale ha dichiarato l'allerta gialla per il rischio di ondate di calore, valida per oggi e domani su gran parte del territorio, insieme a quella per rischio vento sulle dorsali prealpine e sulle Dolomiti. Anche qui, però, venerdì pomeriggio è attesa una crescente instabilità, con rovesci e temporali che dalle zone montane potranno estendersi in forma locale alla pianura, senza escludere fenomeni intensi. Il disagio legato al caldo, oggi intenso su pedemontana, pianura e costa, è destinato ad attenuarsi.

Il weekend

Per il fine settimana il tempo si fa a tratti variabile, soprattutto sulle zone montane e pedemontane, ma con probabilità molto bassa di pioggia e vento. Tra sabato e domenica il disagio fisico dovrebbe ridursi ulteriormente, restando al più moderato solo sulla costa.

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