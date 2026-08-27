Una perturbazione in transito sulle Alpi riporta i temporali al Nord dopo giorni di caldo. Per venerdì 28 agosto la Protezione civile ha diramato allerta arancione in Lombardia e gialla anche in Piemonte, con rovesci intensi, raffiche di vento e grandinate. In Veneto resta l'allerta per il caldo, prima del calo delle temperature nel weekend ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il caldo lascia spazio ai temporali. Una perturbazione in rapido transito sull'arco alpino riporta l'instabilità al Nord e per la giornata di venerdì 28 agosto la Protezione civile ha diramato l'allerta arancione per rischio temporali su alcuni settori della Lombardia, e l'allerta gialla su altre zone della stessa regione e del Piemonte. Attesi rovesci forti, raffiche di vento e grandinate.

Cosa succede venerdì A cambiare lo scenario è il passaggio veloce di un impulso perturbato, che porta un rapido aumento dei venti in quota e dell'instabilità. Dalle prime ore del mattino sono attesi venti meridionali da burrasca a burrasca forte sui settori alpini di Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Trento. Le piogge colpiranno soprattutto i settori alpini e pedemontani di Piemonte e Lombardia, con i fenomeni più intensi nelle zone settentrionali. A completare il quadro, secondo la Protezione civile, rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, grandinate locali e frequente attività elettrica. Leggi anche Nuova ondata di caldo sull'Italia: quali saranno le città più roventi

Il caldo in Veneto Diverso il quadro in Veneto, dove la Protezione civile regionale ha dichiarato l'allerta gialla per il rischio di ondate di calore, valida per oggi e domani su gran parte del territorio, insieme a quella per rischio vento sulle dorsali prealpine e sulle Dolomiti. Anche qui, però, venerdì pomeriggio è attesa una crescente instabilità, con rovesci e temporali che dalle zone montane potranno estendersi in forma locale alla pianura, senza escludere fenomeni intensi. Il disagio legato al caldo, oggi intenso su pedemontana, pianura e costa, è destinato ad attenuarsi.