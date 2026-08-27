Sono tre i lupi immortalati dalle fototrappole nelle campagne di Noicattaro, nel Barese, dopo le aggressioni a tre bambini di sei anni avvenute ad agosto in due parchi comunali. Domani nuova riunione in Prefettura a Bari, in attesa dei risultati del Dna. A Gallipoli, dove sono state azzannate una madre e la figlia, gli esperti propendono invece per un cane randagio

Sarebbero tre i lupi individuati nel Barese dalla task force coordinata dalla Prefettura di Bari grazie alle fototrappole piazzate nelle campagne di Noicattaro. Il dispositivo è scattato dopo le aggressioni a tre bambini di sei anni, avvenute il 4 e il 15 agosto in due parchi comunali del paese. Uno dei tre animali, con ogni probabilità il più giovane e allontanatosi dal branco, potrebbe essere quello che ha attaccato i piccoli.