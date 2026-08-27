Lupi in Puglia, tre individuati con fototrappole nell'area di Bari: hanno aggredito bimbiCronaca
Sono tre i lupi immortalati dalle fototrappole nelle campagne di Noicattaro, nel Barese, dopo le aggressioni a tre bambini di sei anni avvenute ad agosto in due parchi comunali. Domani nuova riunione in Prefettura a Bari, in attesa dei risultati del Dna. A Gallipoli, dove sono state azzannate una madre e la figlia, gli esperti propendono invece per un cane randagio
Sarebbero tre i lupi individuati nel Barese dalla task force coordinata dalla Prefettura di Bari grazie alle fototrappole piazzate nelle campagne di Noicattaro. Il dispositivo è scattato dopo le aggressioni a tre bambini di sei anni, avvenute il 4 e il 15 agosto in due parchi comunali del paese. Uno dei tre animali, con ogni probabilità il più giovane e allontanatosi dal branco, potrebbe essere quello che ha attaccato i piccoli.
In attesa del Dna
La certezza sulla specie dell'esemplare resta però sospesa: lupo, ibrido cane-lupo o cane randagio si potrà stabilire soltanto con l'analisi del Dna estratto dalle ferite riportate dai bambini, ora al vaglio dell'Istituto zooprofilattico. L'esito potrebbe arrivare domani, in occasione di una nuova riunione convocata in Prefettura a Bari alle 11.30.
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Le misure a Noicattaro
Nel frattempo il sindaco di Noicattaro ha prorogato fino a lunedì prossimo l'ordinanza che vieta l'accesso a parchi, aree verdi e lame nelle ore notturne, dalle 21 alle 6. Martedì scorso sono stati potenziati mezzi e personale per la cattura dell'animale, operazione autorizzata dalla Regione Puglia lo scorso 14 agosto.
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Il caso di Gallipoli
Controlli intensificati anche a Gallipoli, dove una seconda unità operativa cerca il canide che venerdì 21 agosto ha azzannato una donna e la figlia dodicenne. Qui gli esperti tendono a escludere il lupo, orientandosi piuttosto sull'ipotesi di un cane randagio.