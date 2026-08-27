Bari, bimba schiacciata da acquasantiera: operata d'urgenza

Una bambina di sei anni è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia vascolare del Policlinico di Bari dopo essere rimasta schiacciata da un'acquasantiera all'interno di una chiesa a Trinitapoli, in provincia di Barletta-Andria-Trani, nel pomeriggio del 25 agosto. La piccola ha riportato un grave trauma all'addome, con una gravissima lesione dell'aorta. Dopo l'accaduto è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Barletta, ma nella notte tra il 25 e il 26 agosto, considerate le gravi condizioni, è stato necessario un delicato intervento d'urgenza al Policlinico di Bari. Secondo quanto emerso, non sarebbe al momento in pericolo di vita.

Una volta arrivata all'ospedale di Barletta, il direttore dell'unità operativa dell'Asl Bt, Giuseppe Di Paola, ha diagnosticato immediatamente la gravità della lesione all'aorta e la necessità di un trattamento specialistico di chirurgia vascolare in un polo pediatrico. È stato quindi contattato il Policlinico di Bari, dove è stato attivato prima ancora dell'arrivo della paziente il team per le emergenze pediatriche ad alta complessità, con il coinvolgimento di rianimatori, chirurghi pediatrici e vascolari. Gli accertamenti hanno confermato una lacerazione in corrispondenza della biforcazione aortica, con il coinvolgimento delle arterie iliache comuni, una lesione definita dai sanitari grave ed estremamente rara in età pediatrica.

Posizionate tre endoprotesi

La bambina è stata trasferita nella sala ibrida di Asclepios 3, dove l'équipe diretta da Domenico Angiletta, direttore della Chirurgia vascolare, ha scelto un approccio mininvasivo. Sono state posizionate tre endoprotesi, una a livello dell'aorta e due nelle arterie iliache, evitando così un intervento chirurgico a cielo aperto. L'operazione è durata circa due ore e si è conclusa intorno alle 3.30. Al termine la piccola è stata trasferita in Rianimazione. "La macchina dell'emergenza si è attivata prima ancora dell'arrivo della paziente a Bari", spiega il direttore sanitario del Policlinico, Danny Sivo. "Quando la bambina è giunta al nostro pronto soccorso, intorno alle 23, il percorso assistenziale era già stato definito e tutte le équipe coinvolte erano state allertate e pronte a intervenire. In emergenze di questa gravità, la tempestività e il coordinamento tra le diverse competenze specialistiche sono determinanti". Per il direttore generale del Policlinico, Antonio Sanguedolce, l'intervento "dimostra concretamente l'importanza imprescindibile dell'integrazione tra i professionisti" delle diverse specialità e dei due presidi coinvolti nell'assistenza alla bambina.