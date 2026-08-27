Due dei quattro arrestati con l'accusa di aver eseguito materialmente l’attacco al giornalista sono stati ascoltati dai pm durante l’interrogatorio a Rebibbia. Secondo i loro avvocati "hanno confermato che non volevano far male a nessuno e che non conoscevano Ranucci". Intanto il factotum di Lavitola ribadisce: "Non sono latitante. Sono certo che sarò un uomo libero, solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose, sono un lavoratore" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Pellegrino D'Avino e Antonio Passariello, due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci, "hanno avuto rapporti solo con Tavares. Hanno confermato che non volevano far male a nessuno e che non conoscevano Ranucci, né Lavitola". A dirlo sono i loro avvocati, Generoso Pagliarulo e Antonio Falconieri, dopo l'interrogatorio dei due uomini svoltosi a Rebibbia, dove sono stati ascoltati oggi dai pm. E al Tg1 Gomes Tavares, factotum di Valter Lavitola e anche lui indagato, conferma: "Conosco alcuni degli arrestati per l'attentato ma della bomba non parlo".

Difesa arrestati: "Rito abbreviato? È una possibilità" "L'istanza che presenteremo sulla misura cautelare sarà per chiedere una sua attenuazione, se non una sua revoca, che secondo noi può essere accettata, a maggior ragione dopo l'interrogatorio di oggi. Questa è la nostra strategia nell'immediato. Per il futuro il rito abbreviato è una possibilità", hanno aggiunto gli avvocati degli arrestati dopo l'interrogatorio nel carcere di Rebibbia. Legale Lavitola: "Confermata versione dell'ex editore" "Sulla base di quello che si è apprende dai media in merito agli interrogatori di D'Avino e Antonio Passariello, la versione di Valter Lavitola non è smentita, anzi sembrerebbe essere riscontrata parzialmente o totalmente. Questo comunque lo verificheremo anche alla luce dell'acquisizione degli interrogatori di oggi", ha commentato Sergio Cola, avvocato di Valter Lavitola, che ha annunciato anche che - in vista del Riesame per il suo assistito - chiederà al pm, qualora questi lo riterrà opportuno, l'acquisizione della copia degli interrogatori. Lavitola sarà nuovamente ascoltato dai magistrati il 7 settembre. Leggi anche Caso Ranucci, 7 settembre udienza del Riesame per Lavitola