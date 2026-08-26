Sanremo, diagnosticato un caso di Dengue autoctona

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Sanremo, diagnosticato in un turista 30enne italiano un caso di Dengue autoctona

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Ricoverato in ospedale, il paziente ha manifestato i sintomi tipici della dengue ma le sue condizioni risultano essere stabili. Dopo la diagnosi e sulla base del protocollo regionale per la prevenzione delle arbovirosi, è stato deciso di avviare un'attività di disinfestazione straordinaria nei luoghi che ha frequentato

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Un caso di Dengue autoctona, ossia febbre Dengue contratta direttamente in Italia, è stato diagnosticato a Sanremo, in una persona che non ha viaggiato all'estero. Si tratta di un turista italiano di 30 anni , in vacanza nel ponente ligure, che da ieri è ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale "Borea" di Sanremo.

Condizioni stabili

Il paziente ha manifestato i sintomi tipici della dengue ma le sue condizioni risultano essere stabili. Dopo la diagnosi e sulla base del protocollo regionale per la prevenzione delle arbovirosi, è stato deciso di avviare un'attività di disinfestazione straordinaria nel raggio di circa 200 metri dai luoghi in cui ha soggiornato il paziente, condotta da parte dei comuni coinvolti. 

Le punture di zanzare

Di origine virale, la dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Lo sottolinea l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) secondo cui non si ha contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.

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Carry dengue virus mosquito on human skin background close up view
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