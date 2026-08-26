Bari, rubate attrezzature della task force che cercava il lupo

Il colpo ai danni del gruppo che da alcune settimane sta operano nel territorio pugliese per cercare di catturare l’animale che aveva aggredito 3 bambini. Sono già in corso le attività necessarie per ripristinare nel più breve tempo possibile la dotazione della task force e consentire la prosecuzione delle operazioni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una fototrappola, un laccio di cattura, la prolunga e la relativa ferramenta. È il bilancio del furto subito dalla task force interistituzionale impegnata nelle attività di monitoraggio e cattura dell'esemplare del lupo che a Noicattaro, in provincia di Bari, ha aggredito tre bambini, il 4 e il 15 agosto.

Cosa è stato rubato Il furto ha interessato un intero sistema di cattura, costituito da una fototrappola e dalle attrezzature necessarie per la cattura dell'animale, tra cui il laccio, la prolunga e la relativa ferramenta. La fototrappola, di proprietà della Polizia, era stata affidata ad un componente della squadra operativa della task force. Le attrezzature per la cattura sono invece di proprietà del Parco Nazionale del Pollino, con la Regione quale soggetto affidatario. Vedi anche Bari, nuovo avvistamento del lupo di Noicattaro: ordinata la cattura