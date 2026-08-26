L'incidente è avvenuto tra un camion dei vigili del fuoco e una Bmw, a bordo della quale viaggiava una famiglia con due bambine piccole. Si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, all'incrocio tra via Corassori e viale Italia per cause ancora da accertare

Un incidente stradale ha visto coinvolti, nel primo pomeriggio di oggi a Modena, un camion dei vigili del fuoco e una Bmw, a bordo della quale viaggiava una famiglia con due bambine piccole. Nello scontro, avvenuto all'incrocio tra via Corassori e viale Italia per cause ancora da accertare, il mezzo dei pompieri si è ribaltato e sette persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti altri vigili del fuoco, accorsi dalla vicina caserma di via Formigina e i sanitari del 118, arrivati con 4 ambulanze, un'automedica e un'auto di coordinamento dell'emergenza.

I feriti

L'Ausl di Modena, dopo l'incidente, ha segnalato che tre vigili del fuoco sono stati condotti presso l'ospedale civile di Baggiovara. Uno di loro, 33enne, è arrivato in Pronto Soccorso in codice rosso ed è ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata mentre gli altri due, un 53enne con fratture minori e un 50enne con alcune contusioni sono arrivati in codice verde. Portata in ospedale anche la famiglia che viaggiava a bordo dell'auto: il padre 33enne, la mamma 34enne e una delle figlie, di 7 anni che però hanno riportato solo lievi contusioni. In codice verde anche l'altra figlia, 3 anni, della famiglia coinvolta nell'incidente.