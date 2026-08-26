L'incidente è avvenuto tra un camion dei vigili del fuoco e una Bmw, a bordo della quale viaggiava una famiglia con due bambine piccole. Si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, all'incrocio tra via Corassori e viale Italia per cause ancora da accertare
Un incidente stradale ha visto coinvolti, nel primo pomeriggio di oggi a Modena, un camion dei vigili del fuoco e una Bmw, a bordo della quale viaggiava una famiglia con due bambine piccole. Nello scontro, avvenuto all'incrocio tra via Corassori e viale Italia per cause ancora da accertare, il mezzo dei pompieri si è ribaltato e sette persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti altri vigili del fuoco, accorsi dalla vicina caserma di via Formigina e i sanitari del 118, arrivati con 4 ambulanze, un'automedica e un'auto di coordinamento dell'emergenza.
I feriti
L'Ausl di Modena, dopo l'incidente, ha segnalato che tre vigili del fuoco sono stati condotti presso l'ospedale civile di Baggiovara. Uno di loro, 33enne, è arrivato in Pronto Soccorso in codice rosso ed è ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata mentre gli altri due, un 53enne con fratture minori e un 50enne con alcune contusioni sono arrivati in codice verde. Portata in ospedale anche la famiglia che viaggiava a bordo dell'auto: il padre 33enne, la mamma 34enne e una delle figlie, di 7 anni che però hanno riportato solo lievi contusioni. In codice verde anche l'altra figlia, 3 anni, della famiglia coinvolta nell'incidente.
Le scelte dei medici
In base a quanto emerso dall'ultimo bollettino emesso dall'Ausl modenese, verranno dimessi due pompieri con traumi minori mentre rimarranno ancora in osservazione, probabilmente per qualche ora al Pronto Soccorso Generale del Policlinico di Modena, i passeggeri della Bmw. La piccola di 3 anni è stata già dimessa dal Pronto Soccorso pediatrico del Policlinico.