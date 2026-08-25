Scontro tra un furgone e un camion sull'autostrada A4, un morto

Le cause dello scontro sono ancora da accertare: dalle prime ricostruzioni pare che il furgone, guidato dalla vittima, sia finito addosso al camion. L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere e, quando i vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo, i sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso. L'A4 è stata chiusa al traffico in direzione Trieste

Incidente mortale in A4. Un uomo ha perso la vita nello scontro tra un furgone e un camion avvenuto intorno alle 17.15 in autostrada, subito dopo il casello di Cessalto in direzione Trieste. La vittima era alla guida di un furgone che, per cause ancora da accertare, è finito addosso a un camion. Nella collisione l’autista del furgone è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato liberato solo dopo vari sforzi delle squadre dei Vigili del fuoco intervenute sul posto dai distaccamenti di Motta di Livenza e San Donà di Piave. Per recuperare il corpo è stato necessario anche il supporto dell'autogrù proveniente dalla sede centrale di Treviso: a quel punto, il medico del Suem 118 non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale. L'autostrada A4 è stata chiusa al traffico in direzione Trieste.