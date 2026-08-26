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Siccità, dopo i temporali il Lago Maggiore supera il livello di magra

Cronaca

Lo ha confermato il Centro Geofisico Prealpino a seguito delle abbondanti precipitazioni che, proprio di recente, si sono abbattute sulla provincia di Varese

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Per la prima volta dallo scorso luglio il livello del Lago Maggiore si è risollevato oltre la soglia di magra di 193 metri. Lo conferma il Centro Geofisico Prealpino a seguito delle abbondanti precipitazioni che, proprio di recente, si sono abbattute sulla provincia di Varese. In particolare, un violento temporale che lunedì sera, 24 agosto, ha colpito la zona ha provocato danni e disagi ma ha anche portato un effetto positivo sul Lago, il cui livello è tornato a salire. Nelle scorse ore, infatti, come segnalano media locali, l’idrometro di Leggiuno segnava 193,1 metri sul livello del mare. Il Lago è così tornato sopra la soglia di magra, fissata a 192,99 metri, anche se il margine resta ancora ridotto.

La siccità delle scorse settimane

Nelle scorse settimane, il Lago Maggiore era sceso fino a 192,5 metri, raggiungendo un livello piuttosto vicino allo zero idrometrico. Una situazione che aveva indotto gli esperti ad aumentare l’erogazione a Ponte Tresa dal Lago di Lugano (Ceresio) dai normali 3 metri cubi al secondo fino a 8 metri cubi al secondo. Un maggiore deflusso indirizzato, di fatto, anche al Lago Maggiore.

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