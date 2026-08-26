Siccità, dopo i temporali il Lago Maggiore supera il livello di magra

Per la prima volta dallo scorso luglio il livello del Lago Maggiore si è risollevato oltre la soglia di magra di 193 metri. Lo conferma il Centro Geofisico Prealpino a seguito delle abbondanti precipitazioni che, proprio di recente, si sono abbattute sulla provincia di Varese. In particolare, un violento temporale che lunedì sera, 24 agosto, ha colpito la zona ha provocato danni e disagi ma ha anche portato un effetto positivo sul Lago, il cui livello è tornato a salire. Nelle scorse ore, infatti, come segnalano media locali, l’idrometro di Leggiuno segnava 193,1 metri sul livello del mare. Il Lago è così tornato sopra la soglia di magra, fissata a 192,99 metri, anche se il margine resta ancora ridotto.