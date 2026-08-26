Piccolo elicottero precipita nel Verbano-Cusio-Ossola, due morti

Si tratta di un autogiro, un velivolo particolare nel quale l'elica viene fatta girare dal vento e non dal motore. A bordo c'erano un uomo di 60 anni e una donna di 63
Un piccolo elicottero è precipitato questa mattina intorno alle 11.30 in Piemonte: i due occupanti, un uomo di 60 anni e una donna di 63, sono morti sul colpo. L'incidente si è verificato ad Antrona Schieranco, nel Verbano-Cusio-Ossola, vicino alla digadi Campliccioli. Il velivolo, a quanto pare, sarebbe un autogiro: si tratta di una sorta di elicottero nel quale il motore non aziona l'elica ma fornisce solo la spinta in avanti. L'elica, invece, resta in "folle" e ruota solo grazie al vento che la investe, girando in quella che viene definita un moto di "autorotazione".
L'urto contro i cavi e l'incendio
Il velivolo è caduto vicino al lago di Campliccioli, nel lato del prato: secondo i vigili del fuoco ha urtato dei cavi, quella della funivia Enel di servizio alla diga, e si è incendiato. I pompieri sono accorsi immediatamente sul posto con le squadre del comando dei vigili del fuoco del Vco, affiancate dall'elicottero Drago del reparto volo di Malpensa per le operazioni di soccorso e di spegnimento delle fiamme. Secondo quanto riferito da testimoni, dal vicino paese di Antrona sarebbe stato avvistato il velivolo in fiamme, descritto come "una palla di fuoco".
Due morti in schianto di un elicottero nel Verbano-Cusio-Ossola. FOTO
Un piccolo elicottero è precipitato in Piemonte: i due occupanti, un uomo di 60 anni e una donna di 63, sono morti sul colpo. L'incidente si è verificato ad Antrona Schieranco, nel Verbano-Cusio-Ossola, vicino alla digadi Campliccioli