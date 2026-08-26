Piccolo elicottero precipita nel Verbano-Cusio-Ossola, due morti

Un piccolo elicottero è precipitato questa mattina intorno alle 11.30 in Piemonte: i due occupanti, un uomo di 60 anni e una donna di 63, sono morti sul colpo. L'incidente si è verificato ad Antrona Schieranco, nel Verbano-Cusio-Ossola, vicino alla digadi Campliccioli. Il velivolo, a quanto pare, sarebbe un autogiro: si tratta di una sorta di elicottero nel quale il motore non aziona l'elica ma fornisce solo la spinta in avanti. L'elica, invece, resta in "folle" e ruota solo grazie al vento che la investe, girando in quella che viene definita un moto di "autorotazione".

L'urto contro i cavi e l'incendio

Il velivolo è caduto vicino al lago di Campliccioli, nel lato del prato: secondo i vigili del fuoco ha urtato dei cavi, quella della funivia Enel di servizio alla diga, e si è incendiato. I pompieri sono accorsi immediatamente sul posto con le squadre del comando dei vigili del fuoco del Vco, affiancate dall'elicottero Drago del reparto volo di Malpensa per le operazioni di soccorso e di spegnimento delle fiamme. Secondo quanto riferito da testimoni, dal vicino paese di Antrona sarebbe stato avvistato il velivolo in fiamme, descritto come "una palla di fuoco".