Piemonte, pubblicate le graduatorie dei voucher scuola: cosa sapere

Sono state pubblicate sul sito della Regione Piemonte le graduatorie relative al voucher scuola per l'anno scolastico 2026/2027, con il dettaglio delle domande ammesse e finanziate nelle otto province piemontesi. Si tratta di un importo messo a disposizione dalla stessa Regione Piemonte e destinato agli studenti iscritti a scuole primarie o secondarie di primo e secondo grado o ad agenzie formative per sostenere le spese relative all'esercizio del diritto allo studio. "Le istanze pervenute sono state sottoposte a istruttoria per la formulazione delle graduatorie, in stretto ordine di valore ISEE", è stato spiegato. Ecco cosa sapere in merito.

Una mail per i beneficiari

Per l'anno scolastico 2026-2027, sottolinea Regione Piemonte, sono state raccolte le domande inviate dal 25 giugno al 16 luglio. Le graduatorie definitive dei beneficiari sono state ufficialmente rese pubbliche "ai sensi del Reg. (UE) 679/2016, per salvaguardare la riservatezza dei dati" e, nelle graduatorie stesse, "non è pubblicato il nome del beneficiario, ma soltanto il numero della domanda". La prassi prevede che verrà inviata una mail ai beneficiari, contenente tutte le informazioni per l'utilizzo del voucher, che sarà spedita telematicamente nella settimana che va dal 31 agosto al 4 settembre 2026. In particolare, viene spiegato, "ogni beneficiario riceverà una mail dal gestore con le credenziali per accedere alla piattaforma web Valyouness Flex, dove sarà disponibile il voucher. Nella comunicazione saranno indicati l'effettiva attivazione, il valore del contributo e tutte le istruzioni necessarie per utilizzarlo. Il voucher non sarà caricato sulla tessera sanitaria ma sarà spendibile tramite smartphone, dopo la registrazione sulla piattaforma: presso la scuola frequentata dal figlio per il voucher A oppure negli esercizi commerciali convenzionati per il voucher B. L'elenco aggiornato degli esercizi aderenti sarà disponibile direttamente sulla piattaforma Valyouness Flex".

Le tipolgie di voucher

Sono dunque due i voucher previsti. Per il voucher B sono state complessivamente 76.536 le famiglie finanziate. Questa la distribuzione territoriale delle 76.536 domande ammesse e finanziate, come segnala sempre Regione Piemonte: Alessandria 7.190; Asti 3.892; Biella 2.530; Cuneo 8.802; Novara 6.837; Torino: 42.968; Verbano-Cusio-Ossola 1.187 e Vercelli 3.130.

La nuova articolazione delle fasce Isee e degli importi unitari, è stato sottolineato, "ha consentito di portare la copertura effettiva del voucher B fino a un Isee di 15.748 euro, contro circa 8.200 euro dello scorso anno: una platea effettivamente finanziata quasi raddoppiata in termini di soglia ISEE, accompagnata da oltre 28 mila beneficiari in più. La revisione dei criteri ha puntato a rendere maggiormente coerente la platea delle domande con le risorse disponibili, superando il meccanismo che negli anni precedenti portava migliaia di famiglie a risultare ammesse in graduatoria senza poi poter ricevere il contributo per esaurimento dei fondi". Per quanto concerne, invece, il voucher A, destinato alle spese di iscrizione e frequenza scolastica, sono state 3.702 le domande finanziate, per un investimento complessivo iniziale di 4.982.950 euro. La regione segnala la suddisvisione provinciale delle domande finanziate: Alessandria 207; Asti 117; Biella 39; Cuneo 122; Novara 421; Torino 2.681; Verbano-Cusio-Ossola 53 e Vercelli 62. Restano ancora, viene aggiunto, "1.434 domande ammesse da finanziare. Una situazione che rientra nella normale dinamica della misura. La graduatoria estiva rappresenta infatti la prima assegnazione delle risorse e si lavorerà nei prossimi mesi per individuare economie e ulteriori disponibilità di bilancio da destinare allo scorrimento della graduatoria, seguendo il percorso già adottato nello scorso anno scolastico".

Le info utili

Tutte le informazioni utili, a partire dalle stesse graduatorie, possono essere reperite cliccando sul link di riferimento messo a disposizione sul web da parte di Regione Piemonte.