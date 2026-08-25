Salento, incidente frontale sulla Salice-Veglie: morti moglie e marito

Un uomo di 51 anni e la moglie 47enne sono deceduti nella notte dopo uno scontro sulla Provinciale 17. LE vittime, entrambe di Nocera Superiore (Salerno), viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando si sono scontrate con una Mercedes condotta da un 41enne proveniente dalla opposta direzione di marcia, che è ferito ma non in pericolo di vita

Due turisti campani hanno perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto lungo la Provinciale 17, tra Salice Salentino e Veglie, nel Salento. Lo scontro, violentissimo, si è verificato intorno all'una di notte. Le vittime sono una coppia originaria di Nocera Superiore, in provincia di Salerno: un uomo di 51 anni, morto sul colpo, e la moglie di 47 anni, deceduta poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione.