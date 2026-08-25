Ragazza violentata a Ferragosto a Milano, un uomo ai domiciliari

Un egiziano di 38 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una studentessa di 19 anni. L'episodio risale alla notte di Ferragosto, in zona corso Como. I carabinieri sono arrivati all'indagato grazie alla testimonianza della vittima, ad altri testi, alle immagini delle telecamere e all'analisi del suo profilo social
Un uomo di 38 anni, di nazionalità egiziana, è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una studentessa di 19 anni. L'aggressione risale alla notte di Ferragosto, nella zona di corso Como, in centro a Milano, nei pressi della discoteca Hollywood. La misura cautelare è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della Stazione Milano Porta Garibaldi, con il supporto della Compagnia di Legnano.
La ricostruzione
I due avevano trascorso insieme parte della serata. A un certo punto, secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe afferrato la giovane per un braccio, trascinandola fuori dal locale, dove l'avrebbe violentata. La ragazza è riuscita a divincolarsi e a raggiungere un passante, che ha dato l'allarme chiamando i soccorsi e i carabinieri.
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Il pr della discoteca
L'indagato lavorava come pr nel locale davanti al quale, nella notte di Ferragosto, si sarebbe consumata l'aggressione.
Le indagini
Per identificare l'indagato, i militari hanno raccolto la testimonianza della vittima e degli amici presenti quella sera. Hanno poi analizzato le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona ed esaminato i profili social. Determinante è stato anche il riconoscimento diretto da parte della giovane. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Stazione Milano Porta Garibaldi e del Nucleo investigativo, coordinati dalla pm Silvia Peru. L'uomo è stato rintracciato e fermato a Busto Garolfo, nel Milanese.