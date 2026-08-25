Ragazza violentata a Ferragosto a Milano, un uomo ai domiciliari

Un egiziano di 38 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una studentessa di 19 anni. L'episodio risale alla notte di Ferragosto, in zona corso Como. I carabinieri sono arrivati all'indagato grazie alla testimonianza della vittima, ad altri testi, alle immagini delle telecamere e all'analisi del suo profilo social

I due avevano trascorso insieme parte della serata. A un certo punto, secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe afferrato la giovane per un braccio, trascinandola fuori dal locale, dove l'avrebbe violentata. La ragazza è riuscita a divincolarsi e a raggiungere un passante, che ha dato l'allarme chiamando i soccorsi e i carabinieri.

Le indagini

Per identificare l'indagato, i militari hanno raccolto la testimonianza della vittima e degli amici presenti quella sera. Hanno poi analizzato le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona ed esaminato i profili social. Determinante è stato anche il riconoscimento diretto da parte della giovane. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Stazione Milano Porta Garibaldi e del Nucleo investigativo, coordinati dalla pm Silvia Peru. L'uomo è stato rintracciato e fermato a Busto Garolfo, nel Milanese.