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Non trova l’ostello e chiede aiuto, turista violentata a Milano: arrestato un 25enne

Cronaca

La ragazza, 21enne di origini colombiane, si era persa e aveva il cellulare scarico. Un uomo l’ha avvicinata ma, invece di accompagnarla alla sua destinazione, l’ha portata in un appartamento nel quartiere Calvairate dove ha abusato di lei. Individuato dalla polizia, il 25enne di origine peruviana è stato condotto in carcere per violenza sessuale

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Si era persa per Milano con il cellulare scarico e non riusciva a trovare il suo ostello. Così, una ragazza colombiana di 21 anni arrivata nel capoluogo lombardo come turista è stata adescata da un uomo che, fingendo di volerla aiutare, ha abusato di lei. L’aggressore, un ragazzo di 25 anni di origini peruviane, si era offerto di accompagnarla alla sua destinazione ma, invece che indicarle la strada per l’ostello, l’ha condotta in un appartamento nel quartiere Calvairate all’interno del quale l’ha violentata sessualmente. 

Arrestato un 25enne

La ragazza dopo l’aggressione è riuscita a fuggire in strada, raggiungere il capolinea di un tram e chiedere aiuto all’autista. Arrivate le forze dell’ordine, ha raccontato di essere stata portata in un appartamento nel quale è stata aggredita fisicamente e minacciata prima di subire gli abusi. I carabinieri hanno subito individuato l'appartamento e identificato l'uomo che è stato arrestato. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Milano su richiesta della Procura.

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