La piccola sarebbe caduta accidentalmente, atterrando sulla terrazza del secondo piano, mentre i genitori erano in casa. È successo intorno alle 11.30 a Montebelluna, in provincia di Treviso. La bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Treviso. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti

È in gravissime condizioni una bambina di 5 anni precipitata per dieci metri da un appartamento nel Trevigiano. La piccola, stando alle prime informazioni, sarebbe caduta accidentalmente da un varco al quinto piano di un condominio in Corso Mazzini a Montebelluna, atterrando sulla terrazza del secondo piano. I genitori della bambina al momento dell’incidente erano in casa ma non si sarebbero accorti del pericolo. I soccorsi sono stati chiamati intorno alle 11.30 e la bambina è stata trasportata all’ospedale di Treviso in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Montebelluna per gli accertamenti.