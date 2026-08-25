Il ragazzo è stato colpito durante una rissa avvenuta in un piazzale davanti ad un'azienda meccanica a Cerea, nel Veronese. Dopo il colpo ricevuto, il giovane di origini marocchine non ha più ripreso conoscenza. Il presunto responsabile si è costituto ed è stato arrestato per omicidio preterintenzionale

Dopo essere stato colpito alla testa da una bottigliata durante una rissa, un diciottenne di origini marocchine è entrato in coma è 48 ore dopo le sue condizioni appaiono ormai irreversibili. Il ragazzo è tenuto in vita dalle terapie di supporto nella Terapia intensiva neurochirurgica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. "Date le gravi condizioni - evidenzia l'Azienda in una nota -, la prognosi si profila infausta. E' attesa nelle prossime ore la probabile convocazione della commissione per stabilire la morte cerebrale entro domani". Sarà la commissione a constatare il decesso del giovane ricoverato dalla notte tra sabato e domenica all'ospedale di Borgo Trento.

La lite e la violenza

Il dramma si è consumato due notti fa nel Veronese, durante una lite scoppiata in un piazzale davanti a un'azienda meccanica a Cerea. La notizia, diffusa inizialmente sui social, ha trovato conferma da fonti ospedaliere: il giovane, ricoverato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, non ha mai ripreso conoscenza e ieri sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale. Il presunto omicida, che era ricercato dai carabinieri, si è presentato in caserma per costituirsi ed è stato arrestato per omicidio preterintenzionale.