Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Verona, bottigliata in testa durante una lite: 18enne cerebralmente morto dopo 2 giorni

Cronaca

Il ragazzo è stato colpito durante una rissa avvenuta in un piazzale davanti ad un'azienda meccanica a Cerea, nel Veronese. Dopo il colpo ricevuto, il giovane di origini marocchine non ha più ripreso conoscenza. Il presunto responsabile si è costituto ed è stato arrestato per omicidio preterintenzionale

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Dopo essere stato colpito alla testa da una bottigliata durante una rissa, un diciottenne di origini marocchine è entrato in coma è 48 ore dopo le sue condizioni appaiono ormai irreversibili. Il ragazzo è tenuto in vita dalle terapie di supporto nella Terapia intensiva neurochirurgica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. "Date le gravi condizioni - evidenzia l'Azienda in una nota -, la prognosi si profila infausta. E' attesa nelle prossime ore la probabile convocazione della commissione per stabilire la morte cerebrale entro domani". Sarà la commissione a constatare il decesso del giovane ricoverato dalla notte tra sabato e domenica all'ospedale di Borgo Trento. 

La lite e la violenza

Il dramma si è consumato due notti fa nel Veronese, durante una lite scoppiata in un piazzale davanti a un'azienda meccanica a Cerea. La notizia, diffusa inizialmente sui social, ha trovato conferma da fonti ospedaliere: il giovane, ricoverato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, non ha mai ripreso conoscenza e ieri sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale. Il presunto omicida, che era ricercato dai carabinieri, si è presentato in caserma per costituirsi ed è stato arrestato per omicidio preterintenzionale. 

L'arrestato è un coetaneo della vittima

Da quanto si è appreso, anche l'arrestato,  un coetaneo della vittima, è di origini marocchine. Sulla vicenda gli investigatori mantengono il più stratto riserbo. Da una prima ricostruzione, la vittima dopo aver trascorso la serata in una piscina a Casaleone (Verona) è stata coinvolta in una lite, forse alimentata dai fumi dell'alcol, vicino a un chiosco in un piazzale nei pressi di un'azienda meccanica. Gli accertamenti investigativi permetteranno di accertare se al 18enne è stato fatale il colpo alla testa, che sarebbe stato inferto con una bottiglia, o se la successiva caduta ha causato un trauma letale.

Leggi anche

Collegno, rissa scatenata da una lite per gelosia: 24enne in coma

Cronaca: Ultime notizie

Salento, incidente frontale sulla Salice-Veglie: morti moglie e marito

Cronaca

Un uomo di 51 anni e la moglie 47enne sono deceduti nella notte dopo uno scontro sulla...

Virus West Nile, morta una donna di 72 anni in provincia di Napoli

Cronaca

Il decesso è stato registrato a Qualiano, dove altre tre persone risultano esser state contagiate...

Furto opere Antonello da Messina, "indagato uno dei custodi del museo"

Cronaca

Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, uno dei dipendenti in turno la sera di Ferragosto...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Il sì di Londra e Parigi all'Ucraina per la produzione di missili a lungo raggio con la...

16 foto

Meteo, le previsioni di settembre in Italia: cosa aspettarsi

Cronaca

L’estate 2026 si farà ricordare per le altissime temperature e il caldo estremo, almeno fino alla...

Cronaca: i più letti