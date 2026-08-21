Milano, intossicazione alla Spa del Four Seasons: soccorsi 4 ospiti. FOTO
Quattro ospiti del Four Seasons di Milano hanno accusato tosse e malori mentre si trovavano nell’area Spa dell’hotel di via Gesù, nella mattinata di venerdì 21 agosto. Due persone sono state accompagnate in pronto soccorso, mentre sono in corso accertamenti sulla possibile diffusione di vapori durante alcune operazioni di manutenzione. Sul posto vigili del fuoco, polizia, polizia locale e soccorritori del 118
- Ambulanze e mezzi dei Vigili del fuoco sono intervenuti in via Gesù, nel centro di Milano, dopo che quattro ospiti del Four Seasons hanno accusato tosse e malori mentre si trovavano nell'area Spa dell'hotel nella mattinata di venerdì 21 agosto.
- Davanti all'ingresso del Four Seasons è intervenuto anche un mezzo NBCR dei Vigili del fuoco, specializzato nei rischi nucleari, biologici, chimici e radiologici. Secondo le prime informazioni, nell'area benessere si sarebbero diffusi vapori durante alcune operazioni di manutenzione; non è ancora chiaro di quale sostanza si trattasse, anche se viene indicata come possibile la presenza di cloro.
- I soccorsi sono scattati poco dopo le 10.30, quando gli ospiti hanno iniziato a tossire e a manifestare malesseri. I mezzi dei Vigili del fuoco hanno raggiunto l'hotel lungo la stretta via Gesù, dove erano in corso le operazioni di emergenza.
- Soccorritori di AREU e agenti sono stati impegnati all'ingresso dell'albergo. Le persone coinvolte sono tre donne di 20, 21 e 28 anni e un uomo di 57 anni, tutti colpiti da sintomi lievi dopo l'episodio avvenuto nella Spa.
- La Polizia Locale di Milano ha gestito la viabilità durante l'intervento: una parte di via Gesù è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso.
- Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica, oltre ai Vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e alla Polizia Locale. Il dispiegamento dei mezzi ha interessato il tratto di strada davanti e nelle immediate vicinanze dell'hotel.
- Due dei quattro ospiti sono stati trasportati al pronto soccorso, rispettivamente in codice giallo e in codice verde; le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. La Polizia di Stato sta svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e l'origine dei vapori.