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Milano, intossicazione alla Spa del Four Seasons: soccorsi 4 ospiti. FOTO

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Quattro ospiti del Four Seasons di Milano hanno accusato tosse e malori mentre si trovavano nell’area Spa dell’hotel di via Gesù, nella mattinata di venerdì 21 agosto. Due persone sono state accompagnate in pronto soccorso, mentre sono in corso accertamenti sulla possibile diffusione di vapori durante alcune operazioni di manutenzione. Sul posto vigili del fuoco, polizia, polizia locale e soccorritori del 118

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