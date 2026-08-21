Il caso della gentrificazione climatica: il caldo spinge in periferia

Il progetto ClimateJusticeReady ha analizzato che, a Barcellona, il clima condiziona anche il mercato immobiliare: i residenti cercano casa nei quartieri più esterni alla città perché più verdi, meno densamente abitati, meno inquinati e più freschi. Lucia Tozzi, esperta di politiche urbane: "Un fenomeno che colpisce le fasce più deboli. A Milano? Già in atto da anni"