Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vibo Valentia, 91enne ferito a coltellate: badante in stato di fermo

Cronaca

Il provvedimento è scattato dopo un lungo interrogatorio: la donna è indagata per tentato omicidio. Nella notte tra il 19 e 20 agosto, l'anziano è arrivato al pronto soccorso con ferite da arma da taglio e poi trasferito a Catanzaro

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Una badante ucraina di circa 50 anni, che assisteva il 91enne originario di Nicotera e residente a Vibo, è stata sottoposta a fermo dagli investigatori della Squadra mobile della città calabrese. L'anziano è arrivato nella notte tra martedì e mercoledì al pronto soccorso dell'ospedale Jazzolino con diverse ferite da arma da taglio e poi trasferito a Catanzaro. La donna è sospettata di averlo aggredito all'interno dell'abitazione nella quale prestava assistenza. Nei suoi confronti l'ipotesi di reato è tentato omicidio. Il fermo, scattato dopo un lungo interrogatorio, dovrà ora essere sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria: si è infatti in attesa della convalida da parte del gip.

Si indaga sul possibile movente dell'aggressione

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, infatti, sarebbe stata la badante a colpire il 91enne con un coltello. L'uomo avrebbe riportato diverse ferite, in particolare al torace e all'addome, che gli avrebbero provocato anche un versamento pleurico. Dopo le prime cure prestate al pronto soccorso dello Jazzolino, considerate le condizioni di salute, l'anziano è stato trasferito all'ospedale di Catanzaro, dove si trova tuttora ricoverato. Restano ancora da chiarire le circostanze e, soprattutto, il possibile movente dell'aggressione. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sugli elementi raccolti e stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto, anche attraverso gli accertamenti svolti nell'abitazione. 

Leggi anche

Non trova l’ostello e chiede aiuto, turista violentata a Milano

Cronaca: Ultime notizie

Allerta meteo, i danni del maltempo oggi in Liguria. FOTO

Cronaca

Dopo settimane di caldo intenso, nel Nord Italia sono arrivati rovesci e temporali che stanno...

7 foto

Brianza, aggredisce moglie e figlia con un martello: arrestato 55enne

Cronaca

È accaduto a Cesano Maderno (Monza), dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un...

Avvelenate con ricina, Gianni Di Vita sentito in Questura con un'amica

Cronaca

Padre e marito delle due donne morte intossicate a Pietracatella nello scorso dicembre, è negli...

Non trova l’ostello e chiede aiuto, turista violentata a Milano

Cronaca

La ragazza, 21enne di origini colombiane, si era persa e aveva il cellulare scarico. Un uomo l’ha...

Trentino, giovane escursionista colpito da fulmine a Passo Dagnola

Cronaca

Otto escursionisti impegnati in un trekking hanno vissuto attimi di paura nei pressi...

Cronaca: i più letti