Vibo Valentia, 91enne ferito a coltellate: badante in stato di fermo

Il provvedimento è scattato dopo un lungo interrogatorio: la donna è indagata per tentato omicidio. Nella notte tra il 19 e 20 agosto, l'anziano è arrivato al pronto soccorso con ferite da arma da taglio e poi trasferito a Catanzaro

Una badante ucraina di circa 50 anni, che assisteva il 91enne originario di Nicotera e residente a Vibo, è stata sottoposta a fermo dagli investigatori della Squadra mobile della città calabrese. L'anziano è arrivato nella notte tra martedì e mercoledì al pronto soccorso dell'ospedale Jazzolino con diverse ferite da arma da taglio e poi trasferito a Catanzaro. La donna è sospettata di averlo aggredito all'interno dell'abitazione nella quale prestava assistenza. Nei suoi confronti l'ipotesi di reato è tentato omicidio. Il fermo, scattato dopo un lungo interrogatorio, dovrà ora essere sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria: si è infatti in attesa della convalida da parte del gip.