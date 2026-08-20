Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi la guerra tra Iran e Usa. Secondo il Financial Times, Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di escalation. La Nato assicura: “Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza”. Trump punta intanto a un isolamento economico dell’Iran. In primo piano anche l’inchiesta anticorruzione ucraina che coinvolge la vice capo staff di Zelensky, Iryna Mudra, licenziata dopo la notizia dell’indagine
- L’apertura è dedicata alle tensioni in Medio Oriente con il titolo “Alta tensione tra Iran e Nato”. I media: “Il regime può colpire le basi Usa in Europa". La replica della Nato: “Siamo pronti”. In primo piano anche la crisi politica in Ucraina con “Corruzione, Zelensky caccia la vicecapo del suo staff”. Spazio all’immigrazione con “Il governo e l’ipotesi di prorogare lo stop a Schengen”. In taglio basso spazio allo sport con “Kyrgios, l’accusatore di Jannik ora è sospeso per doping”.
- L’apertura è dedicata al settore bancario con “Banche, il Palio di Siena” e il commento “Quando la politica è troppo azionista”. In primo piano anche l’Ucraina con “Corruzione nel suo staff Zelensky fa piazza pulita”. Spazio alle tensioni con Teheran con “Basi Usa in Europa nel mirino dell’Iran. La Nato: siamo pronti”. In primo piano anche il femminicidio di Tania Terrin: “Tania, morte evitabile procura nel mirino in arrivo gli ispettori”. In taglio basso anche “Nel caldo di luglio strage di anziani 8% in più di decessi”.
- In primo piano l’Ucraina con “Zelensky assediato”, “Staff, indagata la numero due Iryna Mudra”. Spazio alla guerra in Medio Oriente con “La minaccia dell’Iran. Europa nel mirino”. Alla vigilia del Meeting di Rimini, spazio a “Noi, sorelle di dolore, preghiamo lo stesso Dio” sull’incontro tra “la sorella del sacerdote ucciso nel 2016 in Francia e la madre del jihadista assassino”. In taglio alto spazio anche al caro vita con “Bollette, spesa, servizi a settembre arriva la stangata”.
- L’apertura è dedicata alle tensioni con Teheran con “La minaccia iraniana: raid contro le basi americane in Europa”. In primo piano anche “Schengen e Spagna, il governo valuta la proroga. E l’Austria annuncia: trasferiti migranti in Italia”. Sul caso Report troviamo “Ranucci, il centrodestra lo vuole sentire in Vigilanza. Più vicina la sostituzione”. Spazio al femminicidio di Tania Terrin con “Tania aveva denunciato 7 volte l’ex. E ora il Ministero invia gli ispettori”.
- L’apertura è dedicata agli Stati Uniti con “Usa, debito monstre da 40mila miliardi. Il Tesoro raddoppia l’acquisto di bond”. Sul fronte bancario troviamo “Mps, al cda di oggi il piano di Lovaglio contro Intesa”. In primo piano anche “Il vaccino contro il melanoma fa volare Moderna in borsa”. Spazio alla sanità con “Sanità, per le imprese il conto del payback cresce a 4 miliardi”. In spalla: “Ucraina, indagini anti corruzione. Coinvolta la cerchia di Zelensky”.
- L’apertura è dedicata all’Inter con “Inter che motore” e “Preso anche Jones”. Sul Milan spazio a “Moreira alla Kakà. Leao all’uscita”. Spazio alla Juventus con “Kolo c’è. La Juve non ancora”. In spalla spazio alla Formula 1 con “Ferrari riparte più forte”. In primo piano anche il tennis con “Slam sì o no? Sinner ci prova fino alla fine”.
- L’apertura è dedicata al caso Report con “‘Davanti alla villa trovi due auto’. Fari dei pm sulla frase di Ranucci”, “Al setaccio le conversazioni con Lavitola e le contraddizioni di Sigfrido”. In taglio alto spazio al Medio Oriente con “Teheran mette nel mirino le basi americane in Europa”. Sul fronte di Gaza troviamo “Israele indaga su Hind la bimba uccisa dall’Idf”. In primo piano anche l’Ucraina con “L’ora più buia per Zelensky. Il leader in bilico tra corruzione e oppositori”.
- L’apertura è dedicata all’Iran con “Iran, minaccia all’Europa. Nel mirino le basi Usa”. In primo piano l’Ucraina con “Resa dei conti a Kiev”. Sul caso Report: “Addio a Report. Ranucci diffida la Rai. Sarebbe solo una scelta politica”. Spazio alle banche con “Mps contrattacca. Lovaglio studia il blitz su Bpm e Banca Generali per contrastare Intesa Sanpaolo”. In taglio basso anche “Kyrgios positivo alla cocaina”.
- L’apertura è dedicata all’Ucraina con “Zelensky, ultimo atto: incastrata pure la vice”. In primo piano il caso Ranucci con “Ranucci: ‘Lavitola da psichiatra’. FdI vuole Ruffo, ma la Rai rischia”. Spazio all’Iran con “I falchi di Teheran pronti a colpire le basi Usa nell’Ue”. Sul Ponte troviamo “Ponte, il mistero dei costi: chi dice 13 mld, chi di più”. Spazio anche ai migranti con “Vienna rimanda in Italia i primi quattro migranti”.
- In primo piano l’Ucraina con “La caduta di Mykhailo Fedorov”. Spazio all’intelligenza artificiale con “Contro i profeti di sventura sull’AI”. In primo piano anche il conflitto Iran-Usa con “La guerra di Teheran contro di noi”. In taglio alto “Kyrgios l’accusatore di Sinner e il doping alla cocaina. Lo show dei moralizzatori moralizzati è meglio di una finale a Wimbledon”.
- In apertura “Senza diritto”, “Per chiudere le indagini su Israele, Trump ordina nuove sanzioni contro i giudici della Corte penale”. In primo piano anche “Persino la Florida sorride ai socialisti”. Sul fronte ucraino troviamo “Elezioni e corruzione, Zelensky assediato”. Spazio a Gaza con “Seppelliti i morti, Israele ne fa altri”. In taglio basso anche “Taranto, arriva Meloni. Comitati in assemblea”.
- L’apertura è dedicata all’esplosione di Colleferro con “Bomba o non bomba”. Sul caso Ranucci spazio alle parole di Ilaria Perinu con “L’Anm usò Ranucci per fare campagna del No al Referendum”. Spazio ai migranti con “La Svizzera rinvia in Italia gli asilanti non di sua competenza”. Sul fronte iraniano troviamo “Trump soffoca l’Iran. Teheran ha la way-out e l’Ue teme ritorsioni”. Spazio anche a Israele con “Raid su Abu al-Duhur. Netanyahu avverte il sultano Erdogan?”.
- L’apertura è dedicata all’Ucraina con “Corruzione, Zelensky sotto assedio. Fedorov lo sfida: Subito al voto”. In alto spazio all’Iran con “Secondo il Financial Times l’Iran può attaccare le basi Usa in Ue. La Nato: Siamo pronti”. In spalla: “Il business della guerra e la nebbia dei leader”. Sul caso Report troviamo “Querele e popolo. Ranucci prova a rompere l’assedio”. Spazio all’economia con “Lo spread tra la Melonomics e il paese reale”.
- L’apertura è dedicata al caso Report con “Le nuove carte su Ranucci”, “Sigfrido s’imbullona alla poltrona e sfida la Rai”. Spazio alla politica con “Fdi disturba le vacanze di Elly. Un mese di ferie, ma dov’è?”. Sul fronte migranti troviamo “Dopo tedeschi e svizzeri anche gli austriaci ci rifilano i migranti”. L’editoriale: “Se la sinistra brinda ai nostri guai”. In taglio alto spazio al tennis con “Perseguitava Jannik con le accuse sul doping. Trovato positivo alla cocaina”.
- L’apertura è dedicata all’Inter con “Chivu Premier”, “Preso anche Jones: Inter made in England”. Sul mercato della Juventus troviamo “Juve, Kessie e Zirkzee in lista d’attesa”. Spazio al Napoli con “Napoli, i 12 giorni di Gabriel Jesus”. In spalla il Milan con “Leão, c’è Mendes a casa Milan”.
- Spazio all’Inter con “L’Inter accoglie Jones ed è in ansia per Lautaro”. Il titolo principale è dedicato alla Juventus con “Retegui chiama Juve”. Sul Torino troviamo “Toro. Preso Fortini”. Spazio al tennis con “Ahi, Kyrgios: è cocaina. E accusava Sinner”. In primo piano anche “Atalanta-Hapoel Tel Aviv ad alta tensione in Conference: No alla partita della vergogna”.