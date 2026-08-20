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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 agosto: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi la guerra tra Iran e Usa. Secondo il Financial Times, Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di escalation. La Nato assicura: “Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza”. Trump punta intanto a un isolamento economico dell’Iran. In primo piano anche l’inchiesta anticorruzione ucraina che coinvolge la vice capo staff di Zelensky, Iryna Mudra, licenziata dopo la notizia dell’indagine

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